Atletica, bene la Finass Assicurazioni Atletica Viterbo ai Campionati di Società fase interprovinciale

(g.m.) Bella prova a Rieti dei viterbesi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo ai Campionati di Società fase interprovinciale riservata alle categorie Cadetti/e. La manifestazione si è svolta sabato 9 e domenica 10 aprile forzatamente nello splendido impianto reatino del “Raul Guidobaldi” vista l’impossibilità di effettuare numerose gare al Campo Scuola di Viterbo, soprattutto per la scomparsa delle righe che delimitano le corsie, ma anche le zone di caduta del salto in alto non sono nelle migliori condizioni ed il salto con l’asta attende da anni ormai la sostituzione dei ritti scorrevoli.

Ad accompagnare i giovanissimi dell’Atletica Viterbo i tecnici Federica Gregori, Lucilla Confortini e Umberto Battistin che hanno avuto modo nell’occasione di raccogliere, attraverso i buoni risultati conseguiti dagli atleti, i frutti del buon lavoro condotto in inverno insieme agli altri tecnici della società. Vittoria nell’alto con l’ottima misura di 1,70 per Andrea Spiti artefice di una bellissima gara a conferma dei progressi degli ultimi periodi, e doppia vittoria sia per Enrico Bossi nei 1200 siepi e nei 600m. che per Sara Cianchelli che si aggiudica sia la prova di marcia 3Km. con 17’02”95 che i 2000m. Cristian Pagnottella conquista 2 argenti sia nei 100Hs. che nei 300Hs., Michela Castagna è 2^ nei 1200 Siepi ed anche 2^ nel Triplo Melita Bertoccini. Tommaso Peroni esordisce nell’Alto con il 3° posto ed è anche 3° nel Peso, così come Matilde Paparozzi che è 3^ nei 300m. Buone prove anche di Simone Nicolardi nella velocità e di Sonia Tundo. A chiusura di manifestazione bella prova anche della staffetta maschile nella 4×100 che chiude al 3° posto in 47”46 con Pagnottella, Bossi, Nicolardi e Spiti realizzando il nuovo record provinciale di categoria. Il precedente record era datato 2002 ed era stato ottenuto dalla staffetta dell’Alto Lazio composta da Cannaò, Fraternale, Masci e Mazzocchi.