Atletica, domani la consegna della Benemerenza a Mario Lattanzi a due anni dalla scomparsa

Riceviamo e pubblichiamo

Il Gruppo Giudici Gara di Atletica Nazionale, nel Consiglio Federale del 30/06/2020 ha assegnato la BENEMERENZA di III° livello a due anni dalla scomparsa a Mario Lattanzi, quale riconoscimento per i numerosi meriti conseguiti nell’espletamento, per tanti anni, dell’attività di Giudice di Atletica Leggera, assumendo anche incarichi di responsabilità all’interno del Gruppo.

L’Alto riconoscimento sarà consegnato a Perugia alle ore 12:30 di sabato 6 febbraio 2021 in occasione del Consiglio Nazionale GGG; per l’occasione saranno la figlia e il genero del nostro amico Mario a ritirare la benemerenza.

Giudice nazionale, con una competenza e conoscenza integrale dell’atletica, si è sempre mostrato disponibile fino all’ultimo, la sua ultima presenza da giudice fu due anni fa ai Campionati Italiani Invernali di Lanci Master che si svolsero a Viterbo e nulla faceva presagire allora un così triste epilogo. Nel corso della sua carriera ha saputo coniugare il rigore del giudizio con una umanità e disponibilità, che lo ha reso uno dei più apprezzati giudici sul territorio. Mai una parola fuori posto, soprattutto con le nuove generazioni, capace di accoglierle, stemperando con una parola, con un semplice gesto, le loro ansie, i loro timori.

Insegnante nella scuola come nella vita, ha formato intere generazioni di Giudici, ma soprattutto, nella sua Bagnoregio, insieme all’amico Bonaventura Biondini, ha formato intere generazioni di ragazzi, portati allo sport grazie al loro entusiasmo. Il GGG di Viterbo e tutta l’atletica provinciale non può che essere contenta di questa attenzione dell’importante organismo nazionale e si unisce a loro per riconfermare alla famiglia di Mario, un apprezzamento per quanto da lui fatto in passato per la crescita del nostro movimento sportivo, gliene siamo tutti grati