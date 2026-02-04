Aurora Viterbo, Giovanni De Leo è il nuovo allenatore: affidata a lui la guida tecnica della squadra

Riceviamo e pubblichiamo

L’Aurora Viterbo comunica di aver affidato la guida tecnica della squadra a Giovanni De Leo, che assume ufficialmente l’incarico di allenatore per il prosieguo della stagione.

Tecnico romano, conosciuto e apprezzato nel panorama calcistico della Tuscia, De Leo porta con sé un percorso professionale lungo e strutturato, maturato in diverse realtà del calcio dilettantistico e regionale.

Il nuovo allenatore ha alle spalle una carriera costellata di passaggi significativi e risultati di rilievo. Pur ribadendo fin da subito di non voler guardare al passato, sottolineando che «quello che conta è esclusivamente il lavoro che si andrà a fare da oggi», la società ritiene opportuno ricordare alcuni momenti importanti del suo cammino: tra questi, la prima storica promozione in Eccellenza siciliana della Real Avola, traguardo che rappresenta uno dei punti più alti della sua esperienza.

Negli ultimi anni, il tecnico ha poi fatto ritorno nel Lazio, guidando squadre del territorio come Gallese, Carbognano e Castel Sant’Elia, nel campionato di Promozione laziale, consolidando ulteriormente il proprio legame con il calcio della provincia.

Mister De Leo è già pronto a dirigere le prime sedute di allenamento, iniziando quindi a lavorare con il gruppo in vista dei prossimi impegni di campionato: “C’è l’intenzione di lavorare con grande attenzione per uscire dalla zona bassa della classifica – ha dichiarato il mister –. I ragazzi si sono messi tutti a disposizione, pensiamo solo a lavorare e a fare bene”.

A commentare la scelta anche il Presidente dell’Aurora Viterbo, Roberto Troncarelli: “Il mister si è messo subito a disposizione della società e della squadra. Cercheremo tutti di fare del nostro meglio: non sarà facile risalire, ma non ci arrendiamo”.

L’Aurora Viterbo rivolge a mister De Leo un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro alla guida della squadra.