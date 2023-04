Autismo, circa quattrocento bambini delle scuole alla passeggiata dell’abbraccio a Montalto di Castro

Riceviamo dal Comune di Montalto di Castro e pubblichiamo

Circa 400 bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Montalto e Pescia Romana hanno partecipato questa mattina alla “Passeggiata dell’abbraccio”, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo che si è svolta il 2 aprile scorso. Insegnanti, dirigenti, genitori, assistenti educativi culturali e studenti si sono dati appuntamento nell’area esterna del Teatro Lea Padovani, dove ha avuto inizio la mattinata di sensibilizzazione con gli interventi delle mamme dei bambini del Cam (Centro autismo Montalto).

«A noi spetta il compito di spiegare loro che è dal confronto fra le infinite variabili della vita che si può uscire migliori – ha detto nel suo intervento Marzia Viola, coordinatrice della scuola Primaria di Montalto -. A noi spetta il compito di insegnargli che si può comunicare in tanti modi: con le parole, con lo sguardo, con i gesti, e che bisogna essere delicati verso l’altro che ci vive accanto».

All’incontro erano presenti il sindaco Emanuela Socciarelli e il vicesindaco e assessore al sociale e pubblica istruzione Annamaria Fabi che hanno voluto fortemente questa iniziativa in collaborazione con Fondazione Solidarietà e Cultura e l’associazione Combriccola dei Pargoli. «Sono stati momenti emozionanti – dichiarano il sindaco e l’assessore – che hanno permesso di conoscere e di condividere con empatia il mondo dell’autismo. Attraverso le nuove generazioni è importante approfondire e trasmettere quei giusti valori che vadano a migliorare l’inclusione sociale. Ringraziamo Fondazione Solidarietà e Cultura che ha collaborato alla realizzazione dell’evento nelle persone di Elena Mozzetta, Laura Aquila, l’amministratore Alessandro Fiordomi. Ringraziamo inoltre la dirigente scolastica Marianna De Carli e tutte le insegnanti che si sono rese disponibili alla riuscita dell’evento».

Il cordone umanitario, composto dall’associazione Combriccola dei Pargoli, dai genitori volontari, dagli operatori della Prociv, della Proloco, della Misericordia e della Polizia locale, accompagnato dalla canzone “Io come te”, ha attraversato le vie del centro cittadino insieme ai bambini per poi ritornare al teatro Lea Padovani. I ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Pescia Romana, dopo aver letto dei pensieri sul tema dell’autismo, hanno poi lanciato in aria dei palloncini blu, il colore simbolo della giornata sull’Autismo. Sotto le note della canzone “Supereroi” è avvenuto l’abbraccio finale: un gesto di amore verso il prossimo. L’evento è terminato con le mamme della Combriccola dei Pargoli che hanno donato a ogni bambino un piccolo gadget composto da una storia per immagini scritta da Daphne Aricò e una calamita a forma di puzzle donata dal “Gufonero Lab” di Francesco Gentili.