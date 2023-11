Auto usate: come scegliere quella giusta

Foto di Antoni Shkraba da Pexels: https://www.pexels.com/it-it/foto/auto-veicoli-businessman-mani-7144199/

Chi si trova a dover cambiare il veicolo che usa quotidianamente può trovare ottime offerte nel mercato dell’usato. Sono infatti disponibili vetture ancora in ottimo stato, che possono circolare su strada per anni senza grossi problemi, offerte a prezzi imbattibili. Il costo di un’auto è in molti casi una discriminante importante, ma è bene anche tenere conto di altri elementi importanti, per avere la certezza di scegliere l’auto giusta.

A chi rivolgersi

Negli ultimi anni un elevato numero di italiani ha preferito l’auto di seconda mano rispetto al modello nuovo. Questo ha favorito l’apertura di numerosi autosaloni che propongono sia auto nuove che usate, di tanti marchi e modelli diversi tra loro. Per chi è alla ricerca di un’auto di seconda mano l’offerta è quindi molto ampia e variegata.

È però sempre utile rivolgersi a una concessionaria che sia attiva da molti anni e che possa proporre veicoli della tipologia che si sta cercando. Ad esempio Romana auto propone vari modelli in offerta e vanta un parco macchine in costante cambiamento, permettendo a chiunque di trovare l’auto dei sogni anche tra i veicoli di seconda mano. Un concessionario di fiducia è in grado anche di consigliare i propri clienti, orientandoli verso alcuni modelli, tenendo conto delle loro specifiche esigenze. Questo, inoltre, potrebbe offrire anche la permuta del vecchio veicolo e occuparsi di tutte le questioni burocratiche che si celano dietro all’acquisto di un’auto.

Il prezzo di vendita

Un’auto nuova che esce dal concessionario con il proprietario perde istantaneamente valore. Altri elementi che modificano il prezzo di mercato di un’auto riguardano l’utilizzo, quindi il chilometraggio e l’usura degli pneumatici e delle varie parti del veicolo. Ci sono poi modalità di uso che portano a un rapido deprezzamento di un’auto di seconda mano; ad esempio chi percorre più di 20.000/30.000 km all’anno causa una rapida perdita di valore del proprio veicolo.

Quando si decide di acquistare un’auto usata è importante decidere un budget di spesa, per poi verificare il valore di mercato dei veicoli disponibili. Esistono apposite tabelle, che permettono a chiunque di comprendere che tipo di veicolo si può permettere con il budget che possiede. Se si desidera un veicolo troppo costoso è bene considerare che lo si potrà trovare a prezzi inferiori rispetto alle tabelle, ma con buona probabilità avrà subito un’usura maggiore rispetto a quelli medi, tipici del guidatore tipo.

Attenzione ai particolari

In effetti le concessionarie oggi tendono a non “mentire” sulle caratteristiche dei veicoli disponibili per la vendita. È, però, buona norma controllare l’auto di seconda mano che si intende acquistare, verificando che non presenti segni sulla carrozzeria, segni di ruggine sul telaio, imperfezioni nella chiusura delle porte e del bagagliaio o elementi che possano far pensare a un utilizzo intensivo del mezzo.

Se non si ha alcun tipo di competenza in ambito meccanico è possibile anche chiedere al meccanico di fiducia di aiutare nella scelta dell’auto. Chiedere una prova di guida, anche per un breve tragitto, è poi sempre consigliabile.