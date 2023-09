Basket Pegaso, la stagione dei 50 anni di pallacanestro a Tarquinia inizia con forti ambizioni

Riceviamo dal Basket Pegaso Tarquinia e pubblichiamo

Lunedì 4 settembre si riunisce la prima squadra del Basket Pegaso Tarquinia per una stagione che si preannuncia storica per molti motivi. Per prima cosa l’annunciato accordo con altre realtà cestistiche del territorio come il basket Pegaso Monteromano dell’amico Filippo Cardinale e del basket Pegaso Montalto del neo coach Fabio Conti appena diplomato tecnico federale. Infatti si chiameranno tutte e tre in modo simile pur mantenendo autonomia gestionale e il nome della città che rappresentano. Un accordo che rafforza la struttura societaria con due società importanti del territorio e amplia la possibilità delle squadre di essere ancora più competitive.

Un secondo motivo che fa di questo anno un anno storico è il raggiungimento dei 50 anni di attività , da quell’indimenticabile anno 1973 e dai quei pionieri che iniziarono questa avventura nel famoso e indimenticabile campo del Duomo ,ai giorni d’oggi sono passati 50 anni meravigliosi, ricchi di grandi vittorie e giornate indimenticabili. Nel mese di dicembre organizzeremo una mostra fotografica che racconterà la storia e gli eventi che caratterizzarono questa vera e propria epopea sportiva.

Terzo motivo è la creazione di una prima squadra sulla carta altamente competitiva, pronta a regalare qualche cosa di importante a questa città e ai tantissimi tifosi che il venerdì sera riempiono il palazzetto dello sport come nessuno altro fa a questi livelli. Coach Alessandro Marra riconfermato dopo il bel campionato dello scorso anno ,il team manager Gianluigi Cialdi, uomo di fiducia della società che sta curando il mercato e i rapporti all’interno della squadra, e l’insostituibile Luigi Timperi, dirigente accompagnatore di lunga data, sono il trio che dovrà garantire un campionato all’avanguardia e perché no una possibile promozione nella serie superiore.

Accanto ai confermati Matteo Sileoni, Tiziano Pazzaglia, Adriano Galli, Alessandro Timperi, Filippo Cimò e Gabriele Salzone ci saranno i quattro neo innesti come Simone Rogani, Pietro Nanu, Andrea Venuto e Dario Del Monte, che daranno sostanza e alzeranno il livello tecnico delle rotazioni di coach Marra. A completare la rosa ma con possibilità di insediare il posto anche ai più esperti compagni un nucleo di giovani promettentissimi come Simone Fraticelli, Matteo Bordi, Luca Matteucci, Mattia Serafini e Danilo Amantini. Un mix di esperienza e dinamicità che servirà come il pane in un campionato lungo e difficile come questo.

Quindi tutto è pronto per l’inizio della preparazione che aprirà la stagione 2023-2024. Al via ci saranno altre dieci formazioni del Pegaso under 17, under 15, under 14, under 13, esordienti 2012, aquilotti 2013, aquilotti 2014, scoiattoli 2015, scoiattoli 2016 e pulcini 2017-2018 con la probabile aggiunta di una squadra femminile 2010-2011-2012. Ce n’è per tutti i gusti e lo sforzo societario sarà enorme come quello finanziario che richiederà anche quest’anno l’aiuto di molti amici che per fortuna hanno già confermato il sostegno a questa bellissima realtà. Ecco il roster con il ruolo e l’altezza:

ROGANI SIMONE ALA 2,01

PAZZAGLIA TIZIANO CENTRO 1.93

NANU PIETRO PLAY 1.75

VENUTO ANDREA GUARDIA 1,83

SILEONI MATTEO GUARDIA 1.84

GALLI ADRIANO PLAY 1.80

TIMPERI ALESSANDRO GUARDIA 1.80

BORDI MATTEO ALA 1.82

MATTEUCCI LUCA CENTRO 1.91

FRATICELLI SIMONE PLAY 1.85

DEL MONTE DARIO ALA 1.88

AMANTINI DANILO ALA 1.85

CIMO’ FILIPPO ALA 1.87

SALZONE GABRIEL CENTRO 1.94

SERAFINI MATTIA CENTRO 1.92