Comunali2024, Benedetti: “La Lega appoggia la candidata sindaco Martina Tosoni”

“Abbiamo bisogno di persone nuove e competenti alla guida della città.” Queste le parole del coordinatore comunale del partito Roberto Benedetti che ufficializza l’appoggio alla candidata Sindaco Martina Tosoni.

“L’esperienza e la capacità amministrativa sono valori da non sottovalutare e Martina Tosoni ne ha dato dimostrazione anche in un’amministrazione difficile come la precedente. Martina Tosoni ha già aperto il suo comitato elettorale alla presenza dei coordinatori provinciali e in questi mesi ha dimostrato impegno, organizzazione ed è l’unica risposta credibile e riconducibile nell’area di centro destra moderato, innovativo, giovane. Ha un profilo curriculare alto, grandi capacità politiche e visioni ampie che consentono un dialogo aperto e un confronto attivo con tutti. Ci presenteremo dunque con la nostra lista in suo sostegno e siamo già a lavoro per costruire insieme alle altre forze il progetto che ci condurrà al governo della città. Buon lavoro Martina”.