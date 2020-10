Blasi (M5S): “Per l’edilizia scolastica assegnati oltre 4 milioni di euro alla provincia di Viterbo”

Riceviamo da Silvia Blasi (M5S) e pubblichiamo

È partita l’assegnazione di 855 milioni di euro destinati all’edilizia scolastica nel nostro paese. Alla provincia di Viterbo assegnati oltre 4 milioni di euro.

Il Ministro dell’istruzione in accordo con quello dell’economia e delle finanze ha firmato il decreto che assegna i fondi agli enti locali. I fondi assegnati in totale a 107 enti sul territorio nazionale dovranno essere spesi per manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico.

Silvia Blasi portavoce alla regione Lazio per il Movimento 5 stelle dà la notizia: “Alla provincia di Viterbo sono stati assegnati oltre 4 milioni di euro, per la precisione 4.464.427. Le scuole della nostra provincia beneficeranno di interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico”.

“Auspico perciò”, conclude la Blasi, “che l’amministrazione locale si attivi immediatamente e segnali al Ministero dell’istruzione gli interventi da finanziare in ordine di priorità tramite la pagina web dedicata a tale scopo, entro il prossimo 17 novembre che è il termine ultimo per la presentazione”.

Silvia Blasi

consigliere regionale del Movimento 5 stelle