Bolsena, a Palazzo del Drago una serata tra arte, storia ed enogastronomia

Riceviamo e pubblichiamo

Un dialogo tra arte, storia ed enogastronomia per una serata unica in una cornice d’eccezione, palazzo del Drago, nel borgo vecchio di Bolsena. Sabato 18 novembre, dalle 18,30, l’edificio cinquecentesco, con i quattro grandi saloni affrescati, le logge con vedute sul lago, la cappella, i giardini e le terrazze, sarà il teatro di un evento in cui verranno abbinate degustazioni guidate di finger food, charcuterie e panetteria pensati e preparati dallo chef Federico Puri a quelle dei vini della Cantina Lapone, della famiglia Cantarelli.

“Un viaggio nella bellezza dell’arte e nell’eccellenza gastronomica”

“Faremo un viaggio nella bellezza arte e nell’eccellenza gastronomica ed enoica dei nostri territori – sottolineano gli organizzatori dell’iniziativa -, immersi nella meraviglia di palazzo del Drago, inserito nella lista delle Dimore storiche italiane, nel cuore di Bolsena con vista sul più grande lago vulcanico d’Europa”.

La serata si articolerà in tre diversi momenti distinti per gli assaggi: il primo riservato al finger food e al vino “Me”, Umbria IGT Verdicchio; il secondo alla salumeria e al vino “Escluso”, Orvieto classico superiore DOC; il terzo alla panetteria e al vino “Ramato”, Umbria IGT pinot grigio.

Le opere di Hannu Palosuo

I suggestivi ambienti di palazzo del Drago saranno ancora di più esaltati dall’arte del pittore finlandese Hannu Palosuo, autore di una pala d’altare installata nella cappella, nell’ambito della mostra dal titolo “I am not what you see”. Le opere di Palosuo sono presenti in collezioni pubbliche di tutto il mondo, come il Museo Zorrilla di Montevideo, il Pabellòn de las Bellas Arte UCA di Buenos Aires, la National Gallery di Amman, l’Instituto iberoamericano di Madrid, l’Herbergernmuseum di Monaco di Baviera e il Museo Nazionale di Damasco. Inoltre, altre sue composizioni sono visibili al City Art Museum di Helsinki e al Museo d’arte contemporanea di Tampere. In Italia ha partecipato nel 2009 alla Biennale di Venezia con l’installazione “Non of the mis the truth” e ha collaborato con Fendi Collection di Roma, la Fondazione Vaerio Riva di Venerzia e la Fondazione Durini di Milano. L’evento è organizzato dal gruppo di lavoro Voltumna, in collaborazione con Dal Biondo 1977, rivenditore di distillati, vini e spumanti, e l’agriturismo Belvedere. Per costi, prenotazioni e informazioni è possibile chiamare al 328 8965009 o 320 2467716.