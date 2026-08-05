A Bolsena nasce “Cristina”, la free library a forma di barca sul lungolago

Una barca pronta a salpare, ma invece di trasportare passeggeri porterà storie, racconti e nuovi lettori. Si chiama “Cristina” la nuova free library inaugurata a Bolsena, una libreria all’aperto a forma di barca collocata sul lungolago, nei pressi dell’incubatorio, con l’obiettivo di promuovere la lettura e la condivisione dei libri.

L’iniziativa è stata realizzata dal Comune di Bolsena, dalla biblioteca comunale “Giuseppe Cozza Luzzj” e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Bolsena, dando vita a uno spazio libero e accessibile dove cittadini e visitatori possono prendere un libro, lasciarne uno oppure fermarsi semplicemente a leggere.

Un libro che cambia lettore continua il suo viaggio

Il funzionamento della free library è semplice: ogni volume può essere preso in prestito, donato o scambiato, alimentando un circuito spontaneo di condivisione e diffusione della lettura.

La scelta del nome “Cristina” richiama la tradizione marinara di attribuire un nome femminile alle imbarcazioni e rafforza il legame della struttura con il lago di Bolsena, trasformando la libreria in una simbolica imbarcazione carica di storie, pronta a passare idealmente di mano in mano.

Un progetto nato dalla collaborazione

«Un ringraziamento speciale va all’artigiano Rodolfo Perosillo, autore della particolare struttura a forma di barca – afferma l’assessora alla Cultura Raffaella Bruti – che con la sua abilità e sensibilità ha saputo dare forma a un progetto capace di coniugare creatività, identità del territorio e promozione della lettura».

L’assessora ha inoltre voluto ricordare Elena Agostini, volontaria della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bolsena, che ha proposto l’idea della free library contribuendo in modo determinante alla sua realizzazione.

«”Cristina” – conclude Bruti – non è soltanto una libreria all’aperto, ma un invito a fermarsi, leggere e lasciare che le storie continuino il loro viaggio di mano in mano».