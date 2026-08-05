Diego Sileoni: “Non appartengo ad alcun partito, la mia è una voce civica e indipendente”

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Riceviamo da Diego Sileoni e pubblichiamo

Da troppo tempo, attorno al mio nome sono state fatte illazioni, attribuzioni arbitrarie, tentativi di incasellarmi dentro sigle, gruppi, appartenenze che non mi appartengono.

È il momento di dirlo con la massima chiarezza, senza giri di parole: Diego Sileoni non fa parte di alcun partito politico e non appartiene a nessun gruppo giovanile organizzato.

La mia storia parla da sola: un percorso costruito fuori dalle tessere, fuori dalle correnti, fuori dalle logiche di appartenenza che spesso soffocano la vita pubblica. 

Un impegno che nasce e cresce solo dentro la città, dentro le sue strade, le sue fragilità, le sue battaglie quotidiane.

Non devo nulla a nessuno e nessuno può rivendicare la mia voce. La mia posizione è civica, libera, autonoma. Rispondo soltanto ai cittadini e al bene di Tarquinia.

Negli ultimi mesi, qualcuno ha provato a trascinarmi dentro dinamiche che non mi appartengono, a cucirmi addosso etichette utili solo a chi vive di schieramenti. 

Ma ora basta! non accetto strumentalizzazioni, non mi presto a giochi di potere, non mi lascio usare come bandiera da nessuno.

La mia linea è una sola: difendere l’interesse della comunità, anche quando significa esporsi, dire no, prendere posizioni scomode.

In un tempo in cui molti parlano per conto di altri, io rivendico il diritto – e il dovere – di parlare solo per Tarquinia, senza intermediari, senza padrini politici, senza compromessi. Una voce civica, dura quando serve, libera sempre.

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