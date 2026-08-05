Montalto Marina, «Il tramonto con gli Etruschi»: archeologia, danza e sapori sul lungomare

Un pomeriggio tra cultura, spettacolo e valorizzazione del territorio. Giovedì 6 agosto, alle 18.30, la spiaggia libera di Piazzale Tirreno, sul lungomare Harmine di Montalto Marina, ospiterà “Il tramonto con gli Etruschi”, iniziativa inserita nel cartellone di Montalto Estate Eventi 2026.
L’appuntamento, a ingresso libero, propone un percorso che unisce archeologia, musica, danza e degustazioni enogastronomiche, con il suggestivo scenario del tramonto sul mare come cornice.
Al centro l’archeologia dell’Etruria meridionale
Momento principale della serata sarà la presentazione del volume “Le vie cave in Etruria Meridionale”, con la partecipazione di Debora Rossi, direttrice dei Musei Civici di Pitigliano, e Andreas Steiner, direttore della rivista Archeo.
L’incontro offrirà l’occasione per approfondire il patrimonio storico e archeologico delle antiche vie cave, tra gli elementi più caratteristici del paesaggio etrusco dell’Italia centrale.
Danza, musica e degustazioni
Il programma sarà arricchito da una performance di danza a cura dell’ASD Centro Studio Danza 2 di Lorella Rocchetti e da momenti di intrattenimento musicale.
Spazio anche ai sapori del territorio, con una degustazione di prodotti tipici locali organizzata dall’associazione TCM – Turismo & Commercio Montalto.
L’iniziativa è inserita nel calendario di Montalto Estate Eventi 2026, promosso dal Comune di Montalto di Castro con il contributo della Regione Lazio e di Arsial, insieme ai partner della manifestazione.