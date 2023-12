Bolsena, il Castello pronto a ospitare la sesta edizione del Presepe Vivente

Nel suggestivo scenario del quartiere medievale Castello di Bolsena, il presepe vivente si appresta a celebrare la sua sesta edizione, arricchendo l’atmosfera natalizia con musica e danza. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Bolsena, proporrà tre date di rappresentazione: il 26 dicembre e il 6 gennaio con Pierpaolo Nisi e Roberto Vittori, mentre il 1° gennaio vedrà esibirsi Pierpaolo Nisi e Paolo Papini.

Una novità di quest’anno saranno gli spettacoli di danza del ventre, curati dalla ballerina professionista Abigail Narciso e le sue allieve. Lungo il percorso nel suggestivo scenario dei vicoli medievali, i visitatori saranno accompagnati dalle note delle zampogne e delle ciaramelle, che creeranno un’atmosfera avvolgente. Inoltre, le strette vie del quartiere medievale saranno animate da sottofondi musicali diffusi.

Il tradizionale lavatoio diventerà la cornice perfetta per le “lavate cantate natalizie” della Compagnia delle lavandaie della Tuscia, un gruppo al femminile fondato dalla soprano Simonetta Chiaretti. Vestite con abiti tradizionali, le lavandaie porteranno gioia, orgoglio e maestria canora in dialetto, creando un’atmosfera di festa dell’acqua.

Gli organizzatori sottolineano l’importanza della partecipazione dei volontari e degli artisti, che dedicano il loro tempo per regalare emozioni e favorire momenti di condivisione e aggregazione sociale. Gli artisti, residenti nel territorio, rappresentano l’eccellenza artistica e culturale della comunità.

Per rimanere aggiornati sugli eventi e le novità, è possibile seguire la pagina Facebook e l’account Instagram dedicati all’evento. Il presepe vivente si conferma così un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera magica delle festività natalizie, celebrando le tradizioni locali e coinvolgendo la comunità in un momento di condivisione e partecipazione.