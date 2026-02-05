BolsenArte Winter Music Festival: al Piccolo Teatro Cavour il concerto de Il Quinto Elemento

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 17.30, il Piccolo Teatro Cavour di Bolsena ospita il concerto del quintetto vocale jazz a cappella Il Quinto Elemento, nell’ambito del BolsenArte Winter Music Festival 2025/2026. L’evento, a ingresso gratuito, porta sul palco un ensemble interamente al femminile composto da cinque voci e cinque personalità artistiche, unite da un progetto musicale che coniuga jazz, teatro e ricerca armonica.

Un quintetto vocale tra jazz, teatro e sperimentazione

Nato nel 2015, Il Quinto Elemento si è rapidamente affermato nel panorama jazz italiano e internazionale per originalità e raffinatezza stilistica. Il gruppo è stato premiato nel 2016 al concorso internazionale Solevoci di Varese come “Migliore formazione jazz e migliore solista”. Nel corso degli anni ha sviluppato un percorso concertistico originale, esibendosi anche in contesti non convenzionali come musei, giardini, montagne e istituti penitenziari, trasformando ogni performance in un dialogo diretto con il pubblico. Il loro tratto distintivo è il cosiddetto “quinto elemento”: una dimensione teatrale fatta di ironia, improvvisazione e leggerezza, sostenuta da una solida ricerca musicale.

Un’esperienza musicale tra eleganza ed energia scenica

Le cinque interpreti vantano carriere di respiro internazionale nei campi jazz, classico e contemporaneo, con collaborazioni che includono Francesco De Gregori, Phil Woods, Nico Gori, Renato Sellani e Burt Bacharach. Nel 2020 hanno pubblicato l’album Introducing per Filibusta Records, accolto positivamente da critica e pubblico. Il concerto al Piccolo Teatro Cavour si preannuncia come un’esperienza capace di unire eleganza musicale, energia scenica e racconto sonoro. Il BolsenArte Winter Music Festival 2025/2026 è promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Bolsena ed è diretto dal maestro Francesco Traversi.