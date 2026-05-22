Bonita Beach, è braccio di ferro Arsenale-Comune. La società: “Aperti regolarmente dal primo giugno”

Riceviamo dall’avvocato Angelo Massone, Arsenale Srl, e pubblichiamo

La direzione del Bonita Beach Club annuncia che lo stabilimento aprirà regolarmente lunedì 1° giugno, garantendo tutti i servizi spiaggia, bar e ristorazione. La struttura aprirà in buone condizioni generali, nonostante i rallentamenti operativi subiti da gennaio 2026 che hanno frenato i nuovi servizi programmati per questa estate.

Sotto il profilo legale, dopo la decisione del TAR, la vicenda è diventata una normale questione civile e ci vorrà del tempo per chiarire definitivamente la situazione. Su istanza della società, il Tribunale Civile di Civitavecchia ha già fissato una prima udienza per il prossimo 4 giugno per le prime valutazioni ma, in ogni caso l’Ente non dispone di titoli esecutivi di rilascio e la revoca e’ stata nuovamente sospesa.

La direzione conferma che i canoni demaniali sono interamente pagati e auspica che le altre marginali contestazioni si sciolgano come neve al sole. Saranno le analisi della Magistratura Ordinaria, civile ed eventualmente penale a stabilire chi ha ragione. Nel frattempo, si invita il Comune a collaborare per risolvere ogni pendenza tecnica a tutela del turismo locale. Il Bonita Beach Club aspetta i suoi clienti dal 1° giugno in totale serenità.