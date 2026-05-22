Castello di Santa Severa, torna “Libri e Calici”: debutto sold out per la rassegna tra letteratura e vini del Lazio

Riparte dal Castello di Santa Severa la quarta edizione di “Libri e Calici”, la rassegna che unisce letteratura contemporanea e degustazioni dei vini del territorio laziale. Il primo appuntamento, in programma il 24 maggio alle ore 17, registra già il tutto esaurito.

L’evento inaugurale sarà dedicato alla presentazione del libro Sulla riva dei corpi e delle anime di Gabriele Galloni. All’incontro parteciperanno Dario Pisano e Roberto Renna, mentre le letture saranno affidate a Patrizia Loreti.

Un’estate tra libri, vini e incontri culturali

La rassegna fa parte del programma “Vivi il Castello di Santa Severa 2026” ed è promossa dalla Regione Lazio, organizzata da LAZIOcrea con la direzione artistica di ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio.

Gli incontri, moderati dalla giornalista Francesca Lazzeri, accompagneranno il pubblico per tutta l’estate tra presentazioni letterarie e degustazioni dedicate alle eccellenze enogastronomiche regionali, trasformando il prato ai piedi del castello in uno spazio di cultura e condivisione.

Il programma da maggio ad agosto

Dopo l’appuntamento inaugurale con Gabriele Galloni, il calendario proseguirà il 21 giugno con Gennaro Rollo e il libro Il serraglio.

Nel mese di luglio sono previsti gli incontri con:

Kempes Astolfi (1975 la rapina delle pizze)

François Morlupi (Il cielo degli invisibili)

Rossella Santilli (Bella gente gente comune)

Alessandro Maurizi (Il diavolo nel palazzo)

Ad agosto spazio a:

Elisabetta Darida

Luca Potenziani

Roberto Frazzetta

Patrizia Bettinelli

Riccardo Alberto Mangiacapra

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite. Gli appuntamenti di maggio e giugno inizieranno alle 17, mentre quelli di luglio e agosto si svolgeranno alle 19.