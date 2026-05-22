Tarquinia Lido, al Tibidabo il Festival della Birra e i “Merca-Tibi” verso l’estate 2026

Dopo il successo del primo appuntamento dedicato al Coffee Fest, il Tibidabo prosegue il proprio maggio di eventi aprendo le porte a due nuovi appuntamenti pensati per accompagnare l’arrivo della stagione estiva.

Negli splendidi spazi affacciati sul mare dello stabilimento balneare di Tarquinia, le prossime due domeniche saranno dedicate al gusto, alla musica e alla creatività, in un’atmosfera che unisce relax, socialità e intrattenimento.

Il 24 maggio arriva il Festival della Birra

Il primo appuntamento è in programma domenica 24 maggio con il “Festival della Birra”, un pomeriggio dedicato alle degustazioni, alla convivialità e alla scoperta di nuove proposte artigianali.

Protagonista sarà una selezione di birre Baladin, scelta per offrire gusti e caratteristiche diverse, includendo anche una birra senza glutine e una proposta analcolica, con l’idea di creare un evento davvero aperto a tutti, anche a chi normalmente non beve birra o ha particolari esigenze alimentari.

Ad accompagnare l’evento ci saranno musica, dj set e alcune iniziative originali e divertenti, tra cui la curiosa sfida “Italia contro Resto del Mondo” dedicata al vinyl dj set, insieme ad altre sorprese che verranno svelate nel corso della giornata.

Il 31 maggio spazio ad arte e artigianato con il Merca-Tibi

Il mini ciclo di appuntamenti si concluderà domenica 31 maggio con “Merca-Tibi”, una giornata dedicata ai mercatini di arte e artigianato locale.

Artisti e artigiani del territorio porteranno in esposizione e vendita le proprie creazioni all’interno dello stabilimento balneare, trasformando il Tibidabo in un piccolo expo creativo affacciato sul mare. Un’occasione per vivere il litorale non soltanto tra spiaggia e relax, ma anche entrando in contatto con le realtà artistiche e artigianali di Tarquinia e del territorio circostante.

Il Tibidabo verso il cuore della stagione estiva

Il Tibidabo si conferma così una delle realtà consolidate di Tarquinia Lido per turismo, accoglienza e ristorazione. Lo stabilimento ha già avviato la stagione estiva e si prepara ora ad affrontare il periodo più intenso dell’anno, offrendo ai clienti non soltanto gli spazi sul mare, ma anche il ristorante aperto a pranzo e a cena e la veranda dedicata agli aperitivi al tramonto.