“Book Faces”, venerdì 27 gennaio a Civitavecchia Giorgio Dell’Arti per il Giorno della Memoria

Continuano gli eventi organizzati dall’associazione culturale “Book Faces” in collaborazione con la Fondazione Ca.Ri.Civ. per la serie Incontro d’autore.

Venerdì 27 gennaio con inizio alle ore 17.30, presso la Sala “Gurrado” della Fondazione Ca.Ri.Civ. in via Risorgimento 8/10/12 a Civitavecchia, sarà la volta di un ospite prestigioso. Si tratta di Giorgio Dell’Arti, giornalista, scrittore, conduttore radiofonico e storico italiano, fondatore del supplemento settimanale Il Venerdì di Repubblica. Dopo essere stato anche editorialista della Stampa e della Gazzetta dello Sport, ha curato e diretto dal 1996 al 2018 l’edizione del lunedì de Il Foglio. Attualmente scrive per il supplemento Robinson de la Repubblica, tiene una rubrica di informazione politica sul settimanale Oggi e una rubrica letteraria sul Fatto.

In una data così particolare, dove si celebra il Giorno della Memoria, l’autore propone un suo nuovo testo dal titolo “La marcia su Roma” (La nave di Teseo). Il libro unisce al rigore scientifico uno straordinario carattere didascalico, utilissimo per la comprensione di un periodo importante della nostra storia e per capire come sia stato possibile tutto ciò che è poi accaduto. Tramite la forma del dialogo, tanto cara a Platone, Dell’Arti mette a confronto due personaggi: il primo non sa nulla del passato e bersaglia di domande il secondo, il quale fornisce le risposte.

Un evento, quello di venerdì, per imparare dal passato e indispensabile per salvaguardare il futuro, nostro e di tutti.

Questo nuovo appuntamento, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, unisce storia e narrativa e sarà moderato da Fabrizio Barbaranelli e da Pier Salvatore Maruccio. La vendita del libro sarà curata dalla libreria Dettagli. Ingresso libero fino a esaurimento posti.