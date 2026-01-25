Calcio, la Maremmana supera l’Aurora Viterbo e resta ai vertici del girone

La Maremmana sfrutta al meglio il doppio turno casalingo tra girone di andata e ritorno e, dopo il successo per 2-0 sull’Nuova Castrense, conquista altri tre punti battendo 1-0 l’Aurora Viterbo nella prima giornata di ritorno. La partita, disputata sul campo del Martelli, è stata fortemente condizionata dalle piogge dei giorni precedenti, che hanno reso il terreno di gioco particolarmente pesante e poco adatto a manovre fluide.

Gara bloccata e svolta a inizio ripresa

Nel primo tempo l’Aurora resta in dieci uomini per l’espulsione di Ciorba a metà frazione, ma la Maremmana fatica a costruire occasioni nitide. Da segnalare un’opportunità per Guzman intorno alla mezz’ora e, sul fronte opposto, un intervento decisivo di Arcorace, che salva sulla linea evitando il vantaggio ospite. La svolta arriva a inizio ripresa, quando Piccini realizza la rete decisiva sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Classifica e prossimo impegno

Nel resto dell’incontro l’Aurora Viterbo fatica a reagire allo svantaggio, mentre la Maremmana non riesce a sfruttare alcune ripartenze nel finale. Il successo consente ai montaltesi di restare ai vertici del girone, a quattro punti dalla capolista Campo dell’Oro, vittoriosa sul campo del Ronciglione. Nel prossimo turno è in programma una sfida di alta classifica contro il Vetralla, appaiato in graduatoria ma con una gara da recuperare.