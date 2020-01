Calcio, Prima Categoria: Tarquinia ancora corsaro, vince 5 a 0 a Bagnaia

Riceviamo e pubblichiamo

Sontuoso Tarquinia sopratutto nella prima frazione di gioco ieri a Bagnaia, con i blugranata che vincono con un netto cinque a zero disputando una splendida partita.

Pronti via e il Tarquinia passa subito con Rapaccioni; ci si aspetta la reazione del Bagnaia, ma in campo c’è solo la truppa blu granata ed è infatti sempre il Tarquinia a fare la partita, rendersi pericolosa prima con Barcaroli poi con Rosati, che con uno splendido pallonetto supera il portiere ma coglie la traversa. Si tratta solo del preludio al raddoppio, che arriva al 32′ proprio con Rosati: pochi giri delle lancette e il Tarquinia la chiude con una splendida punizione di Barcaroli che trafigge il portiere di casa. Poco dopo Rosati con il più facili dei tap-in mette la partita in cassaforte segnando il quarto goal così.

Il secondo tempo ricomincia come era terminato il primo e al 14′ Rosati di testa segna il quinto goal su assist di Suriano, mettendo così a segno la sua tripletta personale la seconda nelle ultime due giornate. Il Tarquinia molla leggermente la presa e il Bagnaia, seppur in ginocchio per il risultato, prova a trovare almeno il goal della bandiera ma Spaziani, per non essere da meno ai sui compagni, nega la gioia alla squadra di casa in tre occasioni, prima con una bellissima parata su Arcamone, che aveva provato con un pallonetto, poi due volte su Tardani.

“Oggi abbiamo visto uno splendido Tarquinia – le parole dagli spogliatoi –

che ha giocato un’ottima partita vincendo meritatamente: l’unico neo di oggi è l’infortunio di Palumbo, speriamo non sia nulla di grave”.

Bagnaia vs Tarquinia 0-5

Reti

1′ pt Rapaccioni

32′ pt Rosati

36′ pt Barcaroli

40′ pt Rosati

14′ st Rosati

Bagnaia: Proietti Arriga S Pastori(15 st Bazil) Mecocci Pieracci(34 st Bafanelli) Petricca Hallulli Letteriello(15 st Arriga A) Tardani L Arcamone Tardani M(40 st D’Ottavio). A disp Di Benedetto. All Casantini

Tarquinia: Spaziani Ciurluini Tomassini(8 st Battelocchi) Mancini(17 st Donninelli) Suriano Palumbo(21 pt Martelli) Rapaccioni Bramucci Rosati(15 st Tornato) Barcaroli Tamiri(21 st Fabiani). A disp Ventolini Fattori Forieri. All Blasi/Distefano

Angoli 3-6

Ammonizioni: Hallulli(Bag)

Note: Giornata soleggiata terreno in buone condizioni spettatori 70 circa con buona rappresentanza ospite