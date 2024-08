Calici di Stelle a Pitigliano per la Notte di San Lorenzo

Sabato 10 agosto, Pitigliano celebra la Notte di San Lorenzo con l’attesissimo evento “Calici di Stelle”. Dalle ore 21 alle 24, gli ospiti potranno godere di degustazioni di vino, musica dal vivo e buon cibo sotto il cielo stellato in uno dei Borghi più belli d’Italia. La serata promette di essere un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti.

Appuntamenti speciali e degustazioni

La festa sarà anticipata da un evento speciale venerdì 9 agosto, alle 21, al Museo archeologico all’aperto Alberto Manzi, situato sulla strada del Pantano 127. Qui, i visitatori potranno partecipare a una visita guidata alla Città dei Vivi, seguita da una degustazione dei vini dell’azienda La Maliosa. La serata si concluderà con un brindisi e un concerto per pianoforte di Marco Cataldo, allievo dell’Accademia musicale Città di Pitigliano.

Organizzazione e partecipazione

Promossa a livello nazionale dal Movimento Turismo del Vino in collaborazione con l’associazione nazionale Città del Vino, la manifestazione è organizzata dalla Proloco di Pitigliano con il supporto del Comune. I sommelier Fisar guideranno le degustazioni durante l’evento. Il kit per le degustazioni sarà acquistabile il 10 agosto in piazza della Repubblica dalle 18 alle 22, o in prevendita presso la Proloco in via Roma 11 nei giorni precedenti. Sono 13 le aziende vinicole partecipanti, tra cui Cantina 8380, Tenuta La Roccaccia e Cantina di Pitigliano.

I vini saranno accompagnati da un’ampia offerta gastronomica curata da vari ristoranti locali come Pizzeria trattoria da Canapone e La Magica Torre. La serata sarà animata da gruppi musicali come 4X4 Jeep del Folk e Lenny Arancio Acustic Duo, garantendo una notte di intrattenimento e gusto. Per ulteriori informazioni, contattare la Proloco al 329 131 4010 o via email a prolocopitigliano@gmail.com.