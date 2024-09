Campionato mondiale Dart 18 a Tarquinia, il sindaco Sposetti: “Pieno sostegno all’evento organizzato dall’Asd Assonautica “Giuseppe Maffei””

Riceviamo dal Comune di Tarquinia e pubblichiamo

“Questa competizione è un grande veicolo di marketing, una vetrina italiana e internazionale su Tarquinia”. Lo afferma il sindaco Francesco Sposetti, per il Campionato mondiale Dart 18 in corso di svolgimento fino al 13 settembre al Lido. “Grazie al lavoro dell’Asd Assonautica “Giuseppe Maffei”, organizzatrice dell’evento, – prosegue il primo cittadino -, la città sarà protagonista di un’opportunità unica di accoglienza e promozione territoriale in cui si combinano sport, turismo, commercio e cultura. Per questo motivo, come Amministrazione comunale abbiamo garantito il nostro convito sostegno alla manifestazione. Sarà bello vedere i partecipanti, che arrivano da varie parti del mondo, vivere il mare tarquiniese e ammirare la bellezza delle nostre meraviglie artistiche. Rinnovo i miei complimenti all’Asd Assonautica “Giuseppe Maffei” e alle persone che ha seguito fin dall’inizio l’iter della candidatura di Tarquinia, quale sede di questo prestigioso evento sportivo”.