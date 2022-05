CAMPIONI! Il Tarquinia Calcio vince il campionato di Prima Categoria e sale in Promozione

Il Tarquinia Calcio ha vinto il campionato di Prima Categoria e l’anno prossimo giocherà in promozione. Un successo arrivato al termine di una stagione dominata dai blugranata di mister Roberto Blasi, capaci di chiudere i conti con quattro giornate di anticipo e un +14 sulle dirette rivali che rende evidente la forza di Paracucchi and co.

La festa è iniziata a Canepina, al fischio finale dell’arbitro che ha sancito la vittoria sull’Atletico Cimina marcata dai gol di Alessio Raffaelli e Stefano Barcaroli: i contemporanei risultato sugli altri campi hanno determinato l’impossibilità matematica per le avversarie di agganciare i blugranata. In giornata e in settimana interviste e approfondimenti.