Campo di Volo Tarquinia, festa per i 36 anni tra volo, inclusione e collaborazione con il territorio

Riceviamo e pubblichiamo

Si è svolta domenica 24 maggio 2026 la festa per il 36° anniversario della fondazione del “Campo di Volo Tarquinia”, in località San Giorgio. Il consueto appuntamento dedicato alla promozione del volo ultraleggero, si è tenuto presso il campo gestito dall’Associazione Volo Sportivo Tarquinia, sui terreni di proprietà dell’Università Agraria di Tarquinia, che ha patrocinato l’evento partecipando con il presidente Alberto Riglietti, l’assessore Alessandro Sacripanti e il presidente del Consiglio Silvano Olmi. Nell’occasione è stato rinnovato il rapporto di collaborazione tra il club e l’ente nell’ambito della campagna di avvistamento degli incendi boschivi. I migliori auguri per la riuscita della manifestazione sono invece giunti tramite mail al presidente Massimiliano Coppola e al vicepresidente Sandro Marrozzi da parte del sindaco Francesco Sposetti.

Un meteo favorevole e una splendida domenica primaverile hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’iniziativa. All’evento hanno preso parte la Cooperativa Sociale “Percorsi Zebrati” presieduta da Alessandra Lo Baido e l’associazione “Cuori Blu” di Tarquinia, presieduta da Cintia Scianna, intervenute con i propri ragazzi, coinvolti in un giretto a bordo dei velivoli ultraleggeri dei soci del club al termine del quale sono stati consegnati attestati di partecipazione. Con le educatrici responsabili è stata inoltre confermata la piena disponibilità a organizzare giornate all’aria aperta per i ragazzi e le loro famiglie nella prossima estate. Presente inoltre una delegazione di amici e piloti del vicino campo di volo “Delta Top Pegaso”, con i quali vengono condivise durante tutto l’anno giornate di volo, e del gruppo “Unione Radioamatori Italiani” di Tarquinia, rappresentato dal presidente Roberto Pompameo e da alcuni soci.

I radioamatori sono intervenuti per promuovere le attività di comunicazione radio attraverso le apparecchiature esposte durante la manifestazione. Anche a loro è stata rinnovata la disponibilità gratuita ad utilizzare il sito per giornate dedicate alla promozione del radiantismo, come quella svolta sul sito il 15 marzo scorso. Particolarmente gradita la presenza del socio fondatore Nazareno Todini, memoria storica del club, che ha condiviso con i presenti aneddoti legati alla nascita dell’associazione nel 1989 e alle tante difficolta’ pratiche incontrate nella costruzione del piccolo campo di volo cittadino, collaudato nel 1990 e oggi divenuto punto di riferimento nazionale per gli appassionati del volo ultraleggero.

La giornata ha inoltre favorito l’incontro con Mauro Campidonico, presidente dell’“ASD Canna da Riva”, e con alcuni soci dell’associazione, che hanno richiesto l’utilizzo del campo di volo per ospitare, nel mese di settembre, un importante evento mondiale di “Casting Sport” organizzato dalla FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato), disciplina tecnica che unisce la pesca sportiva al gesto atletico del lancio a distanza. La richiesta è stata accolta con entusiasmo dai vertici del club Tarquiniese; la nazionale italiana rappresenta infatti una delle realtà di riferimento a livello mondiale, con campioni e record superiori ai 278 metri di distanza.

Al tramonto, i partecipanti si sono accomodati intorno a un tavolo sotto un cielo di lampadine colorate per una cena condivisa, tra le grida festose dei bambini e i loro amici a quattro zampe, felici di giocare in un prato visto dai loro occhi, senza confini. La giornata, accompagnata da un piccolo buffet e dall’ottima musica selezionata dal dj Riccardo Coppola, si è conclusa a notte fonda grazie all’appassionato di astronomia Simone Verghini, che ha messo a disposizione i propri strumenti per l’osservazione del cielo, coinvolgendo i presenti tra curiosità e domande. Foto e video della giornata saranno raccolti, come di consueto, in un video-racconto dell’evento che andrà ad arricchire il già ampio archivio storico custodito sul sito internet e sul canale YouTube associativo, raggiungibili da tutti i motori di ricerca. Arrivederci alla prossima occasione d’ incontro al “Campo di Volo Tarquinia”, in località San Giorgio.