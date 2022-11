Canepina ha festeggiato i 100 anni di Consilia Corsi￼

Riceviamo dal Comune di Canepina e pubblichiamo

La comunità di Canepina ha festeggiato l’8 novembre 2022 il centesimo compleanno di Consilia Corsi. A portarle gli auguri per questo importante traguardo di vita, presso la residenza per anziani Santa Corona, sono stati il sindaco Aldo Maria Moneta, il parroco Don Gianluca Scrimieri, l’ex parroco Don Gianni Carparelli, il medico Felice Seralessandri, che si sono uniti alla sorella Rosa e a tutti i nipoti e parenti, in compagnia degli altri ospiti e del personale della struttura.

Il sindaco ha donato alla signora Consilia un omaggio floreale a nome dei cittadini canepinesi, esprimendo la propria soddisfazione nell’essere stato presente al compimento dei 100 anni di una persona ben conosciuta in paese e sottolineando inoltre l’importanza di essere sempre vicini agli anziani, affinché non siano abbandonati alla solitudine. L’esperienza e la saggezza di persone come Consilia, che hanno visto con i propri occhi un secolo di storia, possono essere tuttora d’esempio per i giovani.