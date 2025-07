Festa della Lavanda 2025 a Tuscania: due giorni tra natura, profumi e prodotti locali

Sabato 5 e domenica 6 luglio 2025 Tuscania ospiterà la quattordicesima edizione della Festa della Lavanda, evento che unisce natura, agricoltura e turismo esperienziale. La manifestazione, tra le più attese dell’estate nella Tuscia, rappresenta un’occasione per promuovere il territorio e le sue eccellenze attraverso la valorizzazione della lavanda, pianta storicamente radicata nella cultura contadina. Il programma coinvolgerà aziende agricole, produttori locali, attività ricettive e ristorative in un percorso diffuso tra campi in fiore e botteghe artigiane.

Visite guidate e attività nei campi in fiore

Nel corso della due giorni sarà possibile partecipare a visite guidate alle coltivazioni, assistere alla distillazione della lavanda, degustare prodotti tipici e sperimentare attività all’aria aperta come merende sul prato ed esperienze sensoriali. Tra le realtà coinvolte figurano l’Azienda Agricola Pian di Mola, l’Agriturismo Sensi, l’Azienda Agricola di Lucia Gubbiotti, Il Bosco Incantato® di Alessandra Spina e La Piantata di Renzo Stucchi, che proporranno attività su prenotazione per far conoscere ai visitatori le molteplici proprietà della pianta e i suoi utilizzi.

Mercatini, benessere e prodotti a base di lavanda

Durante la Festa della Lavanda Tuscania ospiterà anche mercatini artigianali dedicati al benessere e ai prodotti derivati dalla lavanda, con stand che proporranno oli essenziali, creme, sali, saponi, profumi e specialità alimentari. Il centro storico e le aziende coinvolte offriranno un itinerario che unisce tradizione agricola, artigianato e valorizzazione del paesaggio. Per informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale www.tuscaniaturismo.it o seguire gli aggiornamenti sui canali social dell’iniziativa.