Caprarola annuncia le date della 69ª edizione della Sagra della Nocciola, in programma nei fine settimana dal 22 al 24 agosto e dal 29 agosto al 1° settembre 2025. L’evento è organizzato dalla Classe 1985, in collaborazione con la Pro Loco e il Comune di Caprarola. La manifestazione, storicamente molto partecipata, è considerata uno degli appuntamenti centrali dell’estate viterbese per la sua capacità di unire tradizione popolare, gastronomia e spettacolo.

Una sfilata rinnovata in forma scenica

Tra gli appuntamenti più attesi del programma, la Sfilata dei Carri allegorici si presenta in una veste completamente rinnovata. Il nuovo format, intitolato “Lo Schiaccianocchie”, prende spunto dalla celebre fiaba Lo Schiaccianoci e si propone come spettacolo teatrale a cielo aperto. L’iniziativa punta su un linguaggio scenografico e visivo coinvolgente: carri, maschere, costumi e musiche costruiranno una narrazione immersiva capace di sorprendere e coinvolgere il pubblico. “Stiamo lavorando a qualcosa di straordinario – ha dichiarato Federico Nustriani, presidente del comitato –. Essere parte di un evento così radicato è motivo di orgoglio.”

Programma serale e promozione del territorio

Accanto agli appuntamenti folkloristici, la Sagra proporrà un calendario serale ricco di spettacoli, concerti, dj set e performance artistiche, con la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Grande attenzione, come da tradizione, alla nocciola di Caprarola, che sarà la protagonista dell’offerta gastronomica dell’evento. Il comitato organizzatore è già al lavoro per definire tutti i dettagli di un programma pensato per coinvolgere pubblico di ogni età, appassionati di tradizioni locali e turisti. Per aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale o seguire i canali social della manifestazione.

📌 Info in sintesi