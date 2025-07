Castello di Santa Severa: il 6 luglio al via la rassegna letteraria con degustazione Libri e calici

Riceviamo e pubblichiamo

La rassegna “Libri e Calici” giunta alla terza edizione arricchirà l’estate con incontri letterari con l’autore accompagnati da degustazioni di vini del territorio a cura di Arsial che ha aderito all’iniziativa, riconoscendone il valore culturale e l’efficace connubio tra promozione della lettura e valorizzazione delle eccellenze vitivinicole del territorio laziale. Un momento conviviale tra parole e sapori moderati dalla giornalista Francesca Lazzeri.

«Libri e Calici» – è il commento del Presidente di Arsial, Massimiliano Raffa – rappresenta non solo un’esperienza sensoriale completa, dove il racconto impresso tra le pagine di un libro si intreccia con quello nel bicchiere, ma anche un’importante novità istituzionale: si tratta infatti della prima collaborazione tra Arsial e LAZIOcrea. Un risultato che testimonia la volontà chiara e convinta di questa amministrazione di promuovere sinergie concrete tra enti e società regionali. Questo evento segna l’avvio di un primo progetto di lavoro condiviso, con l’obiettivo di valorizzare in modo sempre più integrato il patrimonio culturale e agroalimentare del Lazio.

Arsial, con questa iniziativa, continua a investire nella promozione di un comparto vitivinicolo che negli ultimi mesi sta registrando una significativa crescita. Un’espansione dovuta non solo al costante miglioramento della qualità dei prodotti, ma anche – e soprattutto – all’intensa attività promozionale che stiamo conducendo con determinazione nella nostra Regione, in Italia e all’estero. In questo contesto, ogni appuntamento mette in scena un dialogo autentico tra vino e letteratura, reso possibile da una selezione di etichette capaci di esprimere la biodiversità, la storia e il carattere delle nostre vigne. Tra le mura del Castello di Santa Severa, la cultura si fa esperienza: si legge, si ascolta, si degusta.»

La rassegna estiva “Vivi il castello di Santa Severa 2025”, promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società in house LAZIOcrea, con la direzione artistica di ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio, torna a ravvivare il grande prato ai piedi dell’antico maniero con una proposta culturale pensata per villeggianti, turisti, famiglie e residenti.

Tutti gli incontri sono con ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria su eventbrite

PROGRAMMA LIBRI E CALICI

LUGLIO

6 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Guerino Nuccio Bovalino, Algoritmi e preghiere – L’umanità tra mistica e cultura digitale – Luiss University Press con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial.

Gli uomini pregano gli dèi affinché li aiutino, dopo la morte, ad accedere nei beati paradisi loro predetti. Allo stesso modo, per affrontare le paure di questo mondo, l’umanità affida alla tecnologia il compito messianico di ricreare il paradiso terrestre, con il rischio che alcuni, inebriati dalla potenza tecnologica, finiscano per sentirsi come dèi tra gli uomini. L’intero cammino dell’essere umano è caratterizzato da questa ossessiva fuga dalla realtà. Un viaggio tra esodi e ritorni, tra terra e cielo, carne e spirito, beatitudine e dannazione, pesanti macchine e religioni eteree, algoritmi e preghiere.

Due ingegneri due modi differenti di interpretare il vino

Tuscia D.O.C. Grechetto ’22 Terre d’Aquesia Acquapendente

Fatia Vino Bianco ‘24 Palazzo Tronconi Arce

13 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19.00 Daniela Alibrandi. I delitti della vergine (Morellini Editore), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Daniela Alibrandi intreccia magistralmente storia antica e crimine contemporaneo. I sotterranei di Roma diventano un labirinto di terrore, dove passato e presente si fondono in un racconto mozzafiato che esplora i temi della purezza, della vendetta e della redenzione.

Lazio Rosso IGT Orione ’22 Colle di Maggio Velletri

Pantaleone I.G.T. Lazio rosso ‘24 Muscari Tomajoli Tarquinia

20 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Irma Bacci in ricordo di Gabriele Galloni – Luna di carne ChiPiùNeArt Edizioni, con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Divisa in quattro sezioni tematiche, la raccolta intende offrire una significativa testimonianza dello straordinario e audace talento visionario di Gabriele Galloni narratore. Una buona parte dei suoi inediti è costituita proprio da racconti e ci è parso doveroso portarne alcuni alla luce. Come giustamente afferma Roberto Renna nella Prefazione: “Perché cercare e immaginare l’opera sua in un futuro che non c’è, quando c’è un passato in cui ha scritto tanto, tantissimo, senza scendere mai da un livello per altri inimmaginabile?”

Rm I.G.T. Lazio bianco ’22 Poggio Baranello Montefiascone

Lisandrone Vino Bianco S.A. (’23) AlMaRi Montefiascone

27 luglio

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Luisa Caterina De Caro. Ara – Il romanzo della Gurfa (edizioni Aurora Boreale), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Attraverso le avvincenti vicende dei tre protagonisti, Ara, Mathaca e Metho, il romanzo permette al lettore di approfondire le conoscenze legate alla nascita del santuario della Gurfa e alle sue sorprendenti leggende. Ara, il romanzo della Gurfa è molto più di un romanzo storico: è uno straordinario viaggio iniziatico nella spiritualità, nei miti, nei riti e nei simboli di un sapere ancestrale in cui affondano le nostre stesse radici. Seguendo la consonanza mitologica proposta La dea etrusca Horta divinità agricoltura Kora o Castore Cincinnato il vino “Castore” della cantina Cincinnato si ispira ai Dioscuri, Castore e Polluce, e ai resti del loro tempio.

Bombino I.G.P. Lazio Horta ‘24 Terre del Veio Veio

Cori Bellone D.O.C. Enyo ’23 Cincinnato Cori

___________________________________________________________________

AGOSTO

3 agosto

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Rodolfo Fellini. Girotondi d’acqua (Youcanprint), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

“Girotondi d’acqua” è una saga in tre capitoli, incentrata sulla vita di una decina di persone più o meno imparentate tra loro: un viaggio emotivo che attraversa mezzo secolo di storia dell’Alto Lazio

Il romanzo racconta 50 anni nella vita del Lazio e dell’Italia attraverso le vicende di una famiglia e due comunità. Il borgo di fantasia in cui si svolge l’azione, che ho chiamato FONTEVICO, si trova tra un bosco e un lago e potrebbe essere Bracciano, Montefiascone, Ronciglione…

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone D.O.C. Foltone ’24 Stefanoni Montefiascone

Sauvignon I.G.T Lazio ’24 Cantine Capitani Trevignano Romano

Corner degustazione-aperitivo distilleria Numa Tarquinia

10 agosto

Cultura – Libri e Calici – ore 19.00 Sandro Belleggia. L’amabile sicario di via Cola di Rienzo e Il rapimento di Melissa Lowen e altri casi (Author Publisher), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Ambientato a Roma, agli inizi degli anni Sessanta, Il rapimento di Melissa Löwen e altri casi ha come protagonisti Elia e Jonathan Belmonte. Cugini cresciuti insieme da Ariela, zia di uno e mamma dell’altro, nella gestione dell’albergo-ristorante in via del Portico d’Ottavia nel centro di Roma

Roma D.O.C. Rosso 753 ‘24 Tenuta Tre Cancelli Cerveteri

Roma D.O.C. Malvasia Puntinata ’24 Castello di Torre in Pietra Torre in Pietra

17 agosto

Cultura – Libri e Calici – ore 19.00 Salvatore Santangelo. Fronte dell’Est. Passato e presente di un destino geografico (Castelvecchi editore) con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Alla fine degli anni Trenta, su un periodico statunitense, apparve una carta geografica con la domanda: «In Ucraina la prossima guerra in Europa?». Lo stesso interrogativo torna a sfidarci quasi un secolo dopo: il conflitto voluto da Vladimir Putin sta infatti ridefinendo la cornice strategica dell’Europa centro-orientale, evocando una dinamica che fatalmente avevamo già conosciuto nel XX secolo e che porta in prima linea non solo Kiev e Mosca, ma anche gli Usa e i Paesi del Vecchio Continente. Questa crisi impatta sulla geopolitica europea e, nello specifico, su quella di una nazione cruciale come la Germania, che a oggi si sta facendo carico di gran parte dei costi della pace futura, sia energetici che militari. Se la Storia e la Geografia ci aiutano a ricordare chi siamo, è la storia contemporanea a impedirci nel modo più tragico di dimenticarlo.

Bellone I.G.P. Lazio Anthium Casale del Giglio Anzio

Riesling I.G.T. Lazio Cantina Le Macchie Rieti

24 agosto

Cultura – Libri e Calici – ore 19.00 Salvatore Enrico Anselmi. La città del sole (Effigi) con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Tutto ne La città del sole ha una doppia faccia: l’ambiguità permea sia i personaggi sia la società. L’apparenza inganna, la realtà è altrove. È un gioco di specchi che tiene il lettore incollato alle pagine, perché ogni dettaglio ha un peso e un significato.

Ramatico I.G.T. Lazio rosato ’21 Antonella Pacchiarotti Grotte di Castro

Tuscia D.O.P. Cannaiola Martino V ’24 Debora Castelli Marta

31 agosto

Cultura – Libri e Calici – ore 19:00 Francesco Mattia Ferrara. Opa (Affiori edizioni), con degustazione di vini del territorio a cura di Arsial

Opa, nel gergo greco, è un’esclamazione utilizzata per esprimere un sentimento positivo, un’emozione di felicità verso un evento, un invito a lasciarsi andare con leggerezza.

Cesanese di Olevano Romano Superiore D.O.C. Il Fresco ‘24 Marco Antonelli Olevano Romano

Brut Rosè AlaDoro Metodo Classico S.A. Vigne del Patrimonio Ischia di Castro

Il castello, complesso monumentale di proprietà della Regione Lazio, è gestito da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura (MiC) e il Comune di Santa Marinella.