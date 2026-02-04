Cantare l’amore, concerto lirico al Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz

Sabato 7 febbraio alle ore 18.00 il Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz ospita il concerto “Cantare l’amore. Dalla tenerezza al tormento”, appuntamento dedicato al repertorio lirico tra Otto e Novecento. La serata propone un percorso musicale costruito attorno al tema dell’amore, esplorato nelle sue molteplici sfumature attraverso arie e duetti che hanno segnato la tradizione operistica europea.

Sul palco Papas, Nesterova, Ferri e Silvi

Protagonisti dell’evento saranno i soprani Zoe Papas e Olga Nesterova, il tenore Giordano Ferri e Stefano Silvi al pianoforte. Il programma mette al centro la voce come strumento narrativo, capace di restituire emozioni contrastanti come dolcezza, passione e inquietudine, in dialogo costante con l’accompagnamento pianistico. L’ascolto è pensato in una dimensione raccolta, valorizzando intensità interpretativa ed espressività vocale.

Biglietti e informazioni utili

L’ingresso al concerto è compreso nel biglietto del museo, al costo di 7 euro. L’iniziativa si inserisce nella programmazione culturale del Museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz, offrendo al pubblico un’occasione di avvicinamento al canto lirico in un contesto museale.