Capodanno ad Acquapendente: festa e allegria in Piazza Girolamo Fabrizio

Il clima di festa e divertimento invaderà Acquapendente per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 con la rinomata festa di Capodanno in Piazza Girolamo Fabrizio. Dopo il successo dello scorso anno, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Acquapendente, in collaborazione con il Comune e il Consiglio dei Giovani, promette di regalare un’esperienza indimenticabile a tutti, giovani e meno giovani.

L’appuntamento è fissato per domenica 31 dicembre 2023, con l’inizio delle celebrazioni alle ore 23:00. La piazza centrale sarà il cuore pulsante di una serata all’insegna della condivisione e della socialità, dove la musica e i drink bar accompagneranno il pubblico nelle prime ore del nuovo anno.

I talentuosi DJ Just Palla, Andrea Spadaccia, Alessandro Costa e Francis JJ Voice saranno i protagonisti musicali, incaricati di coinvolgere ed entusiasmare il pubblico con le loro selezioni.

Alessandra Terrosi, sindaca di Acquapendente, commenta l’entusiasmo di riproporre questa festa in piazza, sottolineando l’importanza di limitare gli spostamenti notturni in auto, garantendo così maggiore sicurezza per tutti, soprattutto per i giovani. Ringrazia la Pro Loco e il Consiglio dei Giovani per la collaborazione preziosa e invita tutti a vivere una serata indimenticabile, sottolineando l’importanza di comportarsi in modo responsabile per festeggiare nel migliore dei modi l’arrivo del nuovo anno.

L’evento si preannuncia come un momento di gioia collettiva, un’occasione per abbracciare il futuro con ottimismo e spirito festoso. In Piazza Girolamo Fabrizio, Acquapendente si prepara a trasformarsi in una cornice di divertimento e allegria per accogliere il nuovo anno insieme alla comunità locale e a tutti coloro che vorranno unirsi alla celebrazione.