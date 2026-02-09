Caprarola celebra San Valentino a teatro con “Ti amo o qualcosa del genere”

Il giorno degli innamorati si celebra a sipario aperto a Caprarola. Sabato 14 febbraio, alle ore 17.30, il Teatro Don Stefani ospita uno degli appuntamenti di punta della stagione culturale: Ti amo o qualcosa del genere, produzione Carpe Diem inserita nel cartellone curato dal Teatro Bianconi in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Un sodalizio ormai consolidato che continua a portare sul territorio spettacoli di rilievo nazionale.

In scena arriva una commedia che, dal suo debutto nel 2007, è diventata un vero e proprio caso teatrale. Scritta e diretta da Diego Ruiz, la pièce ha calcato palcoscenici importanti come il Teatro Ghione di Roma e il Teatro Gioiello di Torino, registrando ovunque il tutto esaurito grazie a una formula capace di unire ironia, ritmo e uno sguardo lucido sulle dinamiche delle relazioni contemporanee.

Amicizia, amore ed equivoci al centro della trama

La storia ruota attorno a una domanda tanto semplice quanto universale: può esistere davvero l’amicizia tra uomo e donna? Da qui prende forma un intreccio che coinvolge due coppie e due “migliori amici”, intrappolati in un quadrilatero sentimentale fatto di bugie, mezze verità, gelosie e situazioni paradossali. Il risultato è una commedia brillante, che diverte senza rinunciare a raccontare con leggerezza le complessità dei rapporti affettivi.

Il testo di Ruiz riesce a trasformare le nevrosi quotidiane in materia comica efficace, alternando risate e momenti di riflessione, qualità che nel tempo hanno reso lo spettacolo uno dei titoli più amati dal pubblico degli ultimi anni.

Cast di primo piano e prevendite consigliate

A sostenere la macchina scenica c’è un cast di grande richiamo: accanto a Diego Ruiz salgono sul palco Tiziana Foschi, volto storico della Premiata Ditta, Milena Miconi, nota al pubblico televisivo per fiction di successo, e Samuel Peron, protagonista di Ballando con le Stelle e sempre più presente sui palcoscenici italiani.

La collocazione pomeridiana rende lo spettacolo un ideale prologo per una serata romantica nel borgo. Considerato il richiamo del titolo e il prestigio degli interpreti, è consigliata la prevendita. I biglietti saranno disponibili al botteghino del teatro a partire da un’ora prima dello spettacolo, sui circuiti Ciaotickets e presso la Cartolibreria Chiossi di Caprarola. Per prenotazioni è possibile contattare il 340 10 45 098.