Caprarola, dal 23 agosto al primo settembre la Sagra della Nocciola: un programma ricco di grandi eventi

Sagra della Nocciola di Caprarola

La 68ª Sagra della Nocciola di Caprarola si preannuncia come un evento indimenticabile, con un programma ricco e variegato che renderà questa edizione una delle più memorabili di sempre. Dal 23 agosto al 1 settembre, il borgo della Tuscia si animerà con una serie di eventi gratuiti, dai concerti agli spettacoli, passando per esposizioni culturali e appuntamenti sportivi. L’inaugurazione, prevista per venerdì 23 agosto, vedrà protagonista la Banda di Caprarola “Filippo Mascagna” che si esibirà in Piazza Romeo Romei, dove gli ospiti potranno gustare un apericena.

Spettacoli, tradizioni e musica per tutti i gusti

Il weekend sarà un vero trionfo di tradizione e divertimento. Sabato 24 agosto, il comico Uccio De Santis intratterrà il pubblico con il suo spettacolo al Piazzale di Palazzo Farnese, preceduto dall’esposizione gastronomica “La Via della Nocciola”. Domenica 25, invece, sarà la volta della tradizionale Sfilata dei Carri Folkloristici ed Agreste, uno degli eventi più attesi della Sagra. Questo spettacolo sarà anticipato dal Raduno delle Fiat 500 e seguito da una giornata all’insegna dello sport lunedì 26, con tornei gratuiti e il Gran Ballo Ottocentesco presso Palazzo Farnese.

Musica e divertimento fino al gran finale

La settimana proseguirà con serate musicali imperdibili: dalla “Notte del Re Scorpione” con i “Modad” martedì 27, al revival degli anni ’90 con il format “Voglio Tornare negli Anni 90” mercoledì 28. Il culmine dell’Estate Caprolatta sarà giovedì 29 con il concerto del rapper Dargen D’Amico al Campo Sportivo di Caprarola. Le giornate di venerdì 30 e sabato 31 offriranno rispettivamente un torneo di Poker Texas Hold’em e spettacoli per i più piccoli, mentre domenica 1 settembre si chiuderà in bellezza con la seconda Sfilata dei Carri e un grande spettacolo pirotecnico. Per maggiori dettagli e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale della Sagra.