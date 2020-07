Caprarola, un weekend di eventi tra magia, musica e commedia

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo il successo nel primo weekend con i concerti del festival “I Borghi della Francigena nei Cimini” della Comunità Montana dei Cimini, prosegue a Caprarola il programma degli eventi dell’estate 2020 promosso dal Comune con il sostegno e la collaborazione della Regione Lazio e delle realtà associative, culturali e imprenditoriali locali, tra cui i main sponsor Assofrutti e C.P.N. – Cooperativa Produttori Nocciole.

Venerdì 17 luglio alle ore 21, presso il giardino del Teatro Comunale Don Paolo Stefani (Via Cristofori, centro storico), andrà in scena lo spettacolo “La magia secondo Maxim” con protagonista l’illusionista Maxim, campione italiano di magia 2019. Nome d’arte di Massimiliano Cardone, ventinove anni, originario di Capranica, Maxim – esibitosi recentemente a “I Soliti Ignoti” condotto da Amadeus su Rai 1 – è pronto ancora una volta a stupire il pubblico di tutte le età con un’emozionante e coinvolgente performance di oltre un’ora tra sorpresa, suspense, divertimento e magia. L’evento, realizzato in collaborazione con la Pro Loco Caprarola, prevede ingresso a offerta libera.

Quindi, sabato 18 luglio alle ore 18.30 Palazzo Farnese ospita “Bach into myself”, esibizione del violinista Luca Ciarla nell’ambito della rassegna “Suoni Farnesiani” (ingresso 5 euro).

Infine domenica 19 luglio alle ore 21.00, di nuovo nel giardino del Teatro Comunale Don Paolo Stefani, salgono sul palco Stefano Masciarelli e Fabrizio Coniglio nella commedia “Banche: un ladro in casa”. L’ingresso è a offerta libera e lo spettacolo è organizzato in collaborazione con la Pro Loco. Una commedia che porta in scena storie vere, che magari faranno anche ridere per la loro assurdità ma assolutamente reali, tutte documentate da atti processuali. Un viaggio dentro le famiglie truffate, dentro le strategie di un sistema bancario che non conosce più regole, che ha distrutto migliaia di risparmiatori e che vive solo per arricchire se stesso. Investimenti proposti come sicuri e infallibili, salvo poi scoprire che i propri soldi sono finiti nel nulla, o meglio in obbligazioni spazzatura. Conoscere le strategie delle truffe messe a punto dalle banche è un modo per capire fino a che punto si sta spingendo il demone del profitto senza etica.

In tutti gli appuntamenti, il numero di spettatori ammesso è regolato dalla normativa di prevenzione e gestione del Covid-19. Si invita il pubblico a mantenere un comportamento responsabile per la sicurezza di tutti. Si consiglia la prenotazione tramite WhatsApp al numero 348.9001525.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile seguire la pagina Facebook “Comune di Caprarola Informa” o scrivere alla mail teatrostefanicaprarola@gmail.com.