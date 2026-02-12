Carnevale 2026 a Pescia Romana: carri allegorici e gruppi mascherati in sfilata domenica 15 febbraio

Domenica 15 febbraio 2026 il Borgo Vecchio di Pescia Romana ospiterà il Carnevale 2026, con inizio alle ore 15.00. Le vie della frazione si animeranno con una sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, pronti a regalare un pomeriggio di musica, colori e divertimento per grandi e piccoli. L’iniziativa propone un momento di aggregazione aperto a tutta la comunità, con un programma pensato per coinvolgere famiglie e bambini, tra travestimenti, animazione e atmosfere tipiche del Carnevale.

Carri allegorici e gruppi mascherati protagonisti del pomeriggio

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato dalla sfilata, che attraverserà le strade del Borgo Vecchio trasformando il centro della frazione in uno spazio di festa condivisa. Carri allegorici e gruppi mascherati daranno vita a una girandola di scenografie e costumi, accompagnati da musica e momenti di intrattenimento.