Carnevale al Castello di Santa Severa: festa in maschera gratuita per famiglie domenica 15 febbraio

Domenica 15 febbraio il Castello di Santa Severa apre le porte a bambini e famiglie per una speciale giornata di Carnevale con ingresso gratuito, in programma dalle ore 10.00 alle 17.00. L’iniziativa si svolge nella suggestiva cornice affacciata sul mare, con un ricco calendario di attività pensate per tutte le età.

L’evento rientra nel programma di valorizzazione del complesso monumentale ed è promosso dalla Regione Lazio, organizzato da LAZIOcrea, d’intesa con il Ministero della Cultura e il Comune di Santa Marinella.

Trampolieri, giochi vintage e spettacolo di bolle di sapone

Per tutta la giornata, trampolieri itineranti in costume animeranno gli spazi del Castello, coinvolgendo i più piccoli con interazioni, caramelle e momenti di animazione, accompagnando il pubblico alla scoperta delle varie attività previste.

Dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 sarà possibile divertirsi con giochi da luna park vintage, pensati per grandi e bambini, mentre alle ore 11.30 e 15.30 sono in programma due spettacoli di bolle di sapone, con coreografie leggere e giochi di luce capaci di sorprendere il pubblico di ogni età.

Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 17.00, sarà distribuito zucchero filato per rendere ancora più dolce la festa, accompagnata per l’intera giornata da musica di sottofondo. Per la tutela del complesso monumentale è consentito l’uso esclusivo di stelle filanti.

Un Carnevale per tutta la famiglia in uno dei luoghi simbolo del litorale

Il Carnevale al Castello di Santa Severa si propone come un’occasione di condivisione e spensieratezza, pensata per vivere una giornata in maschera tra spettacolo, gioco e patrimonio storico, in uno dei siti più suggestivi del litorale laziale.

L’iniziativa è rivolta in particolare alle famiglie, con un programma che unisce intrattenimento e valorizzazione culturale, offrendo ai visitatori la possibilità di trascorrere il Carnevale in un contesto unico, tra mare e architettura storica.