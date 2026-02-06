Carnevale di Pitigliano 2026: quattro giorni di sfilate, musica e festa dall’8 al 17 febbraio

Torna il Carnevale di Pitigliano, uno degli appuntamenti invernali più attesi del territorio, in programma nelle giornate dell’8, 14, 15 e 17 febbraio 2026. Per quattro date il centro cittadino sarà animato da carri allegorici, cortei mascherati, musica e iniziative dedicate a famiglie, bambini e visitatori, con un calendario che alterna sfilate pomeridiane ed eventi serali.

Sfilate, veglione in maschera e DJ set: il programma completo

Il programma si apre domenica 8 febbraio alle ore 14.00 con partenza da Piazza Nenni per la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, accompagnati dal Corpo Bandistico Comunale “G. Verdi” di Sorano. A seguire festa in Piazza della Repubblica con DJ set e animazione a cura di ManuManu.

Sabato 14 febbraio l’appuntamento si sposta alla Rotonda di San Quirico: alle 20.00 cena show e, dalle 23.30, Grande Veglione in Maschera con DJ set di Alessandro Costa e special voice Lady Janet. Nel corso della serata è prevista anche la premiazione dei migliori concorrenti. È disponibile, su prenotazione, il servizio navetta da Pitigliano.

Domenica 15 febbraio, sempre alle ore 14.00 da Piazza Nenni, nuova sfilata dei carri allegorici e dei cortei mascherati, accompagnati dalla Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Montemerano, seguita dalla festa in Piazza della Repubblica con DJ set e animazione ManuManu.

Gran finale martedì 17 febbraio con partenza alle ore 14.30 da Piazza Nenni per la sfilata lungo le vie della Zona Nuova e festa conclusiva in Piazza Nenni.

Nuovo percorso, iniziative per bambini e Photocontest

L’edizione 2026 introduce alcune novità, tra cui un nuovo percorso per la sfilata dei carri allegorici, nuove attrazioni dedicate ai più piccoli e mini carri allegorici. Durante tutte le giornate di festa sarà inoltre attivo il Photocontest Migliore Maschera e Miglior Gruppo Mascherato, pensato per valorizzare la creatività e la partecipazione del pubblico.