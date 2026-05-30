Carta d’Identità Elettronica: aperture straordinarie a Tarquinia per il rilascio senza prenotazione

Il Comune di Tarquinia ha annunciato nuove aperture straordinarie dedicate al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.), con accesso senza prenotazione.
Il servizio sarà disponibile presso gli uffici del Settore 11 “Servizi Demografici ed Elettorali, Stato Civile, Leva Militare, Servizio Statistico Comunale”, in via Giuseppe Garibaldi 23/A.
Le date previste sono:
- 15 giugno 2026
- 29 giugno 2026
- 13 luglio 2026
- 27 luglio 2026
Gli sportelli saranno aperti dalle 14.30 alle 17.30.
Chi può accedere al servizio
Le aperture straordinarie sono riservate ai cittadini:
- residenti a Tarquinia;
- in possesso della carta d’identità cartacea;
- che non abbiano già effettuato una prenotazione per il rilascio della C.I.E.
Per ottenere il nuovo documento sarà necessario presentarsi con:
- carta d’identità cartacea da sostituire;
- tessera sanitaria;
- una fototessera recente;
- metodo di pagamento elettronico.
Pagamenti elettronici e disponibilità limitata
Il pagamento potrà essere effettuato tramite:
- bancomat;
- carta di credito o debito;
- carte prepagate e Postepay;
- sistema PagoPA.
Il Comune precisa che durante ciascuna apertura straordinaria potranno essere emesse circa 40 Carte d’Identità Elettroniche, salvo eventuali problemi tecnici o differenti disponibilità operative. Resta inoltre sempre attiva la possibilità di prenotare il rilascio della C.I.E. attraverso il portale online comunale.