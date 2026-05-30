Civitavecchia, controlli della Guardia di Finanza in un minimarket: riscontrate violazioni fiscali e previdenziali

Riceviamo dalla Guardia di Finanza e pubblichiamo

I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, nell’ambito del piano di intervento per il monitoraggio e il controllo economico degli esercizi commerciali di vicinato, hanno eseguito un accesso ispettivo presso un minimarket situato nel centro cittadino di Civitavecchia, riscontrando gravi violazioni di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.

L’intervento, condotto dai militari del Gruppo di Civitavecchia nei confronti di un’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e generi di monopolio, ha permesso di constatare l’omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulla retribuzione di un lavoratore dipendente dell’esercizio, condotta che ha fatto scattare l’immediata regolarizzazione della posizione e la conseguente segnalazione agli enti competenti per il recupero delle somme dovute e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie.

L’attività svolta si inserisce nel più ampio dispositivo strutturato dalla Guardia di Finanza di Roma a contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro irregolare nel settore del commercio al dettaglio.

Questo genere di controlli mira a colpire i fenomeni di illegalità economico-finanziaria che danneggiano l’Erario, compromettono i diritti assistenziali dei lavoratori e alterano i normali equilibri di mercato, generando una forma di concorrenza sleale a discapito delle imprese e degli esercizi commerciali che operano nel pieno adempimento degli obblighi di legge.