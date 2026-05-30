“Primavera dei Sapori”, a Sutri un weekend tra gusto e biodiversità

Un fine settimana all’insegna del gusto, della biodiversità e della valorizzazione delle produzioni locali nel cuore di Sutri.

Sabato 30 e domenica 31 maggio debutta “Primavera dei Sapori”, manifestazione promossa dal Comune con il finanziamento di Arsial e la collaborazione della Camera di Commercio Rieti Viterbo e della Pro Loco di Sutri.

L’iniziativa punta a trasformare il suggestivo centro storico in una vetrina delle eccellenze agroalimentari del territorio, a partire dai prodotti del Marchio Tuscia Viterbese, protagonisti in piazza del Comune.

Laboratori, degustazioni e attività per famiglie

Tra i protagonisti della due giorni ci sarà Slow Food Viterbo e Tuscia, che curerà una serie di appuntamenti dedicati all’educazione alimentare, alla biodiversità agricola e alla promozione dei produttori locali.

Sabato 30 maggio si parte alle 16 al Lavatoio con il laboratorio per bambini “Tutti i colori della salute: giochiamo con la stagionalità”, seguito alle 16.30 dal laboratorio del gusto dedicato ai formaggi Presidio Slow Food del territorio.

Alle 18 spazio alla degustazione guidata “I fiori nel calice”, curata da FISAR Tuscia.

Domenica 31 maggio, dalle 10 alle 19, le piazzette del centro storico ospiteranno aziende agricole del territorio con esposizioni e degustazioni di conserve, formaggi, legumi, creme spalmabili e altre produzioni d’eccellenza.

Gran finale con lo show cooking

La giornata conclusiva proporrà numerosi laboratori per adulti e bambini, tra cui “Mani in pasta”, dedicato alla preparazione della pizza alle erbe aromatiche, e il laboratorio del gusto sul celebre Fagiolo Regina di Sutri.

A chiudere la manifestazione, alle 18 in piazza del Comune, sarà lo show cooking “Pasta di campo fiorito con erbette selvatiche, stracchino e fiori”, a cura dei cuochi dell’Alleanza Slow Food Gioia Ruggeri e Domenico Massimini del ristorante Salotto Belvedere.

L’ingresso alla manifestazione è libero.