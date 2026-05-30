Montalto di Castro conferma la Bandiera Verde 2026: spiagge ideali per le famiglie

Anche per il 2026 le spiagge di Montalto di Castro si confermano tra le migliori destinazioni balneari per le famiglie, conquistando ancora una volta la prestigiosa Bandiera Verde assegnata dai pediatri italiani e stranieri.

Dal 2009 il litorale montaltese rappresenta una garanzia per il turismo familiare, consolidando la propria presenza tra le 153 località italiane premiate per l’attenzione riservata ai più piccoli e alla qualità dell’accoglienza.

Un risultato che conferma il valore delle spiagge di Montalto Marina e Pescia Romana come meta privilegiata per vacanze sicure e a misura di bambino.

Perché i pediatri scelgono Montalto

La Bandiera Verde viene assegnata soltanto alle località che rispettano specifici criteri legati alla sicurezza, ai servizi e alla qualità ambientale.

Le spiagge di Montalto continuano a distinguersi per:

ampi arenili sabbiosi ideali per il gioco;

grandi spazi tra gli ombrelloni;

fondali bassi e sicuri vicino alla riva;

servizio di salvataggio attivo ed efficiente anche sulle spiagge libere;

presenza di punti ristoro, aree gioco e servizi dedicati alle famiglie;

qualità ambientale e spazi naturali protetti.

Un mix di caratteristiche che rende il litorale particolarmente adatto a bambini e genitori.

Un premio al lavoro del territorio

Il riconoscimento rappresenta anche un premio al lavoro costante dell’amministrazione comunale e alla collaborazione con operatori turistici e stabilimenti balneari. L’obiettivo resta quello di offrire un modello di turismo sostenibile, accogliente e sicuro, capace di valorizzare il patrimonio naturale del territorio senza rinunciare ai servizi.