Casina di Raffaello in Villa Borghese: attività per bambini dal 2 novembre al 5 dicembre 2021

Casina di Raffaello, lo spazio arte e creatività di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, da martedì 2 novembre a domenica 5 dicembre accoglierà bambine e bambini con tanti laboratori ludico-educativi con i quali i piccoli visitatori potranno giocare e imparare divertendosi.

Tra le novità, riprendono finalmente, dopo i duri mesi della pandemia, anche le attività per i più piccoli, dai 24 ai 36 mesi, che potranno giocare insieme agli adulti accompagnatori divertendosi a “svuotare” e “riempire” barattoli, scatole e bicchieri.

I bambini dai 3 ai 5 anni e quelli in età scolastica dalla 1^ alla 5^ primaria potranno invece divertirsiinventando un palazzo abitato da strani personaggi, oppure dipingendo ispirati dalla musica jazz, rock o classica. Ed ancora, realizzando su carta un’opera di street art o giocando con la fantasia ispirati da una lettura animata di un testo di Gianni Rodari.

Si segnala infine che riapre alla libera fruizione anche lo spazio interno della Chiostrina dove gli adulti con i propri bambini potranno intrattenersi sfogliando libri, leggendo e giocando insieme.

Speciale Evento – Un cinema da leggere: i mostri

In occasione della ripresa del ciclo di letture animate, sabato 13 e sabato 27 novembre, alle ore 16.30 i bambini dai 5 agli 11 anni potranno partecipare alle letture animate di alcuni famosi libri che raccontano storie di mostri (max 10 bambini, costo 3€, prenotazione obbligatoria). Si potrà così scoprire, che un mostro enorme, peloso e coi denti aguzzi, può nascondere un vero amico!

Al termine della lettura animata, sarà possibile entrare con biglietto ridotto (5€) nel vicino Cinema dei Piccoli in Villa Borghese per assistere alla proiezione del film “La Famiglia Addams 2” delle ore 17.30. Il prezzo speciale, è riservato ai bambini partecipanti alla lettura animata a Casina di Raffaello e agli adulti loro accompagnatori.

Tutte le attività di Casina di Raffaello sono organizzate nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Al momento dell’accoglienza, verrà effettuato il triage nello spazio esterno antistante la struttura. Gli adulti accompagnatori garantiranno sullo stato di salute dei bambini, ai quali verrà misurata la temperatura con il rilevatore a distanza e si provvederà all’igienizzazione delle mani con il gel. Per i bambini a partire dai 6 anni è obbligatorio l’utilizzo della mascherina. L’ingresso e l’uscita dei bambini dall’edificio avverrà in modo scaglionato per evitare assembramenti. Gli spazi interni, le superfici e i materiali usati durante i laboratori, verranno sanificati quotidianamente. Per l’accesso, a tutte le persone dai 12 anni in su, è richiesta la presentazione del Green Pass in formato cartaceo o digitale.

La prenotazione e il pagamento online sono obbligatori telefonando al call center 060608.

Il costo di ciascun laboratorio è di 7€ a bambino.

PER BAMBINI DAI 24 AI 36 mesi

Sabato e domenica alle ore 15.30

Durata: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino + adulto. Max 5 bambini + 5 adulti

Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage

Sabato 6 e domenica 7, sabato 13 e domenica 14, sabato 27 e domenica 28 novembre

Sabato 4 e domenica 5 dicembre

Vuoto o pieno

I bambini tra i 2 e i 3 anni si divertono a svuotare e riempire di continuo cassetti, barattoli e scatole o a versare l’acqua da un bicchiere all’altro dopo averci giocato. In questo modo, allenano il coordinamento, la concentrazione e la manualità. In questo laboratorio, bambini e adulti giocheranno insieme con diversi materiali e strumenti, per far viaggiare oggetti, polveri e liquidi da un contenitore all’altro, senza paura di sporcare e disordinare!

PER BAMBINI DAI 3 AI 5 ANNI

Martedì e giovedì alle ore 16.00 e alle 17.15

Sabato alle ore 15.00 e alle 17.00

Domenica alle ore 16.30

Durata: 50 minuti circa. Costo: 7€ intero / 5€ ridotto. Max 8 bambini

Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage.

Martedì 2, 9, 16, 23 e 30 novembre alle ore 16.00

Giovedì 4, 11, 18 e 25 novembre e 2 dicembre alle ore 17.15

Il mio timbro

Con una gomma speciale, forbici e punteruoli, ogni bambino crea il proprio timbro, da usare insieme a tanti altri per realizzare un memory.

Martedì 2, 9, 16, 23 e 30 novembre alle ore 17.15

Giovedì 4, 11, 18 e 25 novembre e 2 dicembre alle ore 16.00

Palazzo pazzo

In ogni condominio si può trovare l’abitante tranquillo e silenzioso o che dorme sempre, così come quello canterino o che cucina a tutte le ore. In questo laboratorio, ci divertiremo a inventare un palazzo abitato da strani personaggi.

Sabato 6, 13, 27 novembre e 4 dicembre alle ore 15.00

Domenica 7, 14, 28 novembre e 5 dicembre alle ore 16.30

Disegnare il sole

Quante volte e come cambia il sole nell’arco di una sola giornata! Non basta il giallo per disegnarlo! In questo laboratorio, ispirato a un famoso libro di Bruno Munari, i bambini scopriranno come cambia il colore del sole dall’alba al tramonto e lo rappresenteranno con colori e materiali diversi per formare un grande sole variopinto.

Sabato 6, 13, 27 novembre e 4 dicembre alle ore 17.00

PER BAMBINI DALLA 1^ ALLA 5^ PRIMARIA

Martedì e giovedì alle 16.00 e alle 17.15

Sabato alle 16.30

Domenica alle 15.00 e alle 17.00

Durata: 50 minuti circa. Costo: 7€ bambino / 5€ ridotto. Max 10 bambini

Appuntamento all’ingresso 15 minuti prima per effettuare il triage.

Martedì 2, 9, 16 e 23 e 30 novembre alle ore 16.00

Giovedì 4, 11, 18 e 25 novembre e 2 dicembre alle ore 17.15

Dipingere la musica

In questo laboratorio, i bambini dipingeranno con diversi strumenti e colori, accompagnati dall’ascolto di alcuni brani: dal jazz al rock, dalla musica classica alla musica elettronica, ritmi e strumenti musicali ispireranno movimenti e figure che prenderanno vita sulla carta a colpi di pennello.

Martedì 2, 9, 16 e 23 e 30 novembre alle ore 17.15

Giovedì 4, 11, 18 e 25 novembre e 2 dicembre alle ore 16.00

Il binomio fantastico

Il maestro Gianni Rodari, nella “Grammatica della fantasia”, ci ha donato un modo per creare nuove storie associando tra di loro le parole: cambiamenti di materiale, di dimensioni, di colore o rovesciamenti di significato per far nascere Uomini di burro o Teste fiorite. Introdotto dalla lettura animata di un testo dell’autore, il laboratorio sarà per i bambini un’occasione in più per imparare a giocare con la fantasia, avendo a disposizione delle carte da pescare con cui comporre storie e relative illustrazioni fatte con materiali vari, artificiali e naturali.

Sabato 6 e 4 dicembre alle ore 16.30

Domenica 7, 14, 28 novembre e 5 dicembre alle ore 15.00

Un murales di carta

Anziché imbrattare le pareti con tag ed enormi disegni colorati da bombolette spray, giocheremo a comporre un piccolo graffito sulla carta creando stencil per inventare forme nuove e usando pennarelli neri per firmare la nostra prima opera di street art.

Domenica 7, 14, 28 novembre e 5 dicembre alle ore 17.00

CASINA DI RAFFAELLO

Via della Casina di Raffaello (Piazza di Siena – Villa Borghese)