Certamen “Latino Antico Amico”: ventidue studenti delle scuole medie a confronto a Tarquinia con la cultura classica

Si è svolto giovedì 5 dicembre, presso l’aula magna dell’Istituto “Vincenzo Cardarelli”, il certamen “Latino Antico Amico”, competizione che ha coinvolto ventidue studenti delle classi terze delle scuole medie di Tarquinia, Montalto di Castro e Pescia Romana.

Concepito per avvicinare gli studenti delle medie al latino attraverso una prova di traduzione di un brano d’autore, facilitato da note lessicali e morfo-sintattiche per adeguarlo al loro livello, il certamen è stato promosso dai docenti del Liceo Classico del Cardarelli Maria Silvia Elisei, Gianluca Caramella e Marco Leopoldo Ubaldelli.

Quest’anno, i partecipanti si sono cimentati con un testo semplificato tratto da Tito Livio, incentrato sulla figura di Coriolano: l’evento si inserisce nell’ambito del progetto ClassicaMente, dedicato alla valorizzazione della cultura e dei valori della Classicità.

Un progetto per ogni fascia d’età

Quella appena svolta rappresenta solo una delle iniziative del progetto, che propone attività diversificate per le diverse classi delle scuole medie: Il Mito Illustrato per gli studenti di prima media e La Gara di Fotografia per quelli di seconda. L’obiettivo comune di queste iniziative sono lo stimolare curiosità, creatività e riflessione sui valori classici, oltre a offrire ai giovani la possibilità di esplorare un mondo ricco di suggestioni culturali.

Competenze e creatività al centro della gara

Per partecipare al certamen non sono richieste conoscenze specifiche di latino: ai ragazzi è sufficiente una buona padronanza dell’italiano, accompagnata da intuizione, creatività e voglia di mettersi in gioco. «La competizione si è svolta in un clima tranquillo, con serietà e nella massima concentrazione – ha commentato la prof.ssa Maria Silvia Elisei –. Il certamen è un’esperienza emozionante non solo per i ragazzi, ma anche per noi insegnanti».

Un evento condiviso e atteso

L’apertura dei lavori è stata affidata alla Dirigente Scolastica del Cardarelli, Laura Piroli, che ha accolto con entusiasmo i partecipanti prima di lasciare spazio alla gara. L’evento si è svolto all’insegna della collaborazione e del dialogo tra studenti, docenti e istituzioni, consolidando il valore educativo e culturale dell’iniziativa. L’appuntamento per la premiazione dei vincitori è fissato per il 15 gennaio 2025, nella sala consiliare di Tarquinia.