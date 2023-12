Cerveteri In Danza: la terza edizione dell’evento dal 7 al 10 dicembre

Cerveteri si prepara ad accogliere la terza edizione di “Cerveteri In Danza”, un coinvolgente evento che avrà luogo dal 7 al 10 dicembre tra Piazza Santa Maria, il Centro Storico e la Sala Ruspoli. Questa iniziativa, ideata e organizzata dalla Mandala Dance Company con la direzione artistica di Paola Sorressa e il patrocinio del Comune di Cerveteri (Città della Cultura Regione Lazio 2020 e 2021 e finalista Capitale della Cultura 2022), proporrà sette emozionanti produzioni curate da rinomati artisti del panorama della danza contemporanea.

La rassegna si apre giovedì 7 dicembre alle ore 20 presso la Sala Ruspoli con la Compagnia Movimento In Actor – Con.cor.d.a, che presenta “La NONA”, coreografie di Flavia Bucciero. Il 7 dicembre alle ore 19, sarà poi la volta della Mandala Dance Company, che porterà in scena “Riti di Passaggio”, una produzione dedicata a Lucien Bruchon e ispirata alla sacralità dei momenti che segnano le diverse fasi esistenziali. La giornata si concluderà alle 20:00 con il Concerto Meditativo di Dionisia Cudalb.

Sabato 9 dicembre, alle 21, la Sala Ruspoli ospiterà la Compagnia Campania Danza con lo spettacolo “The L(o)ast Jew”, coreografia di Simone Liguori e drammaturgia di Eirene Campagna. La domenica 10 dicembre sarà dedicata a tre spettacoli che vedranno la partecipazione dei giovani danzatori del Training di Mandala MATRIX PRO: “Balancier” di Paola Sorressa per Matrix PRO 23, “Una Favola Antica” di Gianluca Possidente e “Morphing” di Elena Copelli, vincitori del Premio NVED: Nuovi Vettori Evolutivi Danza 2023 a cura di Mandala Dance Company.

All’interno dell’evento è previsto anche un Workshop Intensivo di Danza Contemporanea all’aperto, dal titolo “Abitare gli spazi”, tenuto dalla docente/coreografa internazionale Paola Sorressa, focalizzato sul mondo della Video Danza. Il percorso formativo includerà la realizzazione di videoclip nei suggestivi luoghi storici della Città.

L’ingresso è a pagamento, con un costo di 5€ a posto unico. I biglietti possono essere acquistati in loco o online su Vivaticket. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare cerveterindanza@gmail.com.

Non perdete l’occasione di immergervi nell’arte della danza contemporanea in un contesto unico e suggestivo. Cerveteri In Danza vi aspetta per quattro giorni intensi di spettacoli emozionanti e formazione artistica.