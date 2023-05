“Città a Colori”, successo a Viterbo per la sedicesima edizione

Riceviamo e pubblichiamo

Successo a Viterbo per la sedicesima edizione della “Città a colori”, l’evento di promozione del volontariato giunto alla sedicesima edizione e organizzato dall’associazione Viterbo con Amore ODV in collaborazione con il Comune di Viterbo, la Consulta Comunale del Volontariato, il CSV Lazio ETS e varie istituzioni ed enti.

L’evento, svoltosi per la prima volta nel parco pubblico di Valle Faul, ha visto la partecipazione di oltre 40 associazioni e realtà attive sul territorio negli ambiti di solidarietà, inclusione, cultura. Oltre agli stand delle associazioni e alle varie proposte musicali, sportive, artistiche in programma, si è svolta una raccolta alimentare straordinaria a favore dell’Emporio Solidare I Care di Viterbo e la ventesima Giornata del Naso Rosso con i clown di corsia dell’associazione Goji VIP Viterbo.

La raccolta alimentare per l’Emporio Solidale I Care, per dare un aiuto concreto alle famiglie viterbesi in difficoltà, è andata molto bene, con un quintale e mezzo di generi alimentari raccolti grazie al contributo di tutte le associazioni e dei cittadini.

“Il volontariato è una risorsa inestimabile della nostra città, e ancora una volta lo ha dimostrato – ha affermato la sindaca di Viterbo Chiara Frontini – Le associazioni hanno mostrato i propri progetti, promosso le iniziative, valorizzato le eccellenze e stimolato la cultura del dono. La gioia, i colori e la positività che abbiamo respirato durante la Città a Colori domenica è esattamente la fotografia della città che vorremmo vedere ogni giorno”.

“Quella di ieri è stata una vera e propria festa – ha sottolineato l’assessore alle politiche sociali Patrizia Notaristefano – anzi “Il Risveglio” di tutte le associazioni di volontariato che dalla mattina fino a pomeriggio inoltrato hanno avuto l’occasione di presentare le proprie attività, scambiare idee e progettualità, proporre approfondimenti e suggerimenti attraverso esposizioni e mostre incentrate sulla conoscenza di ogni singola realtà di volontariato. Valle Faul è stata un tripudio di colori, suoni e profumi, riuniti sotto l’unica bandiera del ‘donare’ un po’ di sé”.

“Un’edizione riuscita, di cui siamo molto soddisfatti – commenta Domenico Arruzzolo, presidente di Viterbo con Amore – La risposta è stata notevole in termini di partecipazione e di entusiasmo e il parco di Valle Faul si è dimostrato un luogo ideale per accogliere manifestazioni come questa, in cui integrare le associazioni presenti con i loro stand e gli appuntamenti di vario genere inseriti in programma. Si è rivelata inoltre un’idea vincente unire la Città a Colori con la Giornata del Naso Rosso, mettendo insieme le nostre forze per quella che è la medesima finalità: promuovere il volontariato e fare del bene agli altri”.

“Unico inconveniente il temporale improvviso nel pomeriggio – conclude Arruzzolo – che purtroppo ci ha costretto ad annullare le esibizioni della corale ucraina e della cover band dei Queen, che avrebbero attirato un pubblico numeroso. Al di là di questo, va in archivio un’edizione della Città a Colori davvero positiva e che contiamo di proseguire nei prossimi anni a realizzarla a Valle Faul. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e partecipato, alla sindaca Chiara Frontini, all’assessore alle politiche sociali Patrizia Notaristefano e al Comune di Viterbo per il supporto e il coordinamento dell’intero Festival del Volontariato che si è concluso il 14 maggio, data originariamente prevista per la Città a Colori e poi rinviata per maltempo”.