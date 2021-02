Civita Castellana, il sindaco solidale con il funzionario comunale aggredito ieri

test

Un messaggio di vicinanza da parte del sindaco Luca Giampieri di Civita Castellana, a nome di tutta la giunta e del consiglio comunale per esprimere solidarietà e auguri di pronta guarigione al funzionario comunale Marco Tomassetti, responsabile dell’area ragioneria, vilmente aggredito all’uscita dal lavoro nel tardo pomeriggio di giovedi 11.

“Oltre ad essere un ottimo professionista e punto di riferimento dell’Ente, Marco è per noi soprattutto un amico di lunga data, funzionario comunale da oltre 25 anni. – le parole del Sindaco – Una vicenda surreale per un comune come il nostro. Un gesto isolato e sconsiderato che non deve rimanere impunito. Sono in contatto diretto e continuo con le forze dell’ordine che stanno ascoltando i testimoni e acquisendo tutti i video del centro storico”. Un messaggio che è anche un “monito agli autori del vile gesto affinchè non si ripetano mai più episodi del genere. Atti inauditi di fronte ai quali l’Ente prende naturalmente le distanze schierandosi all’unanimità contro ogni atto di violenza e impegnandosi a intensificare ancora più i controlli e la videosorveglianza per la sicurezza cittadina”.