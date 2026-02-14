Civitavecchia, rinviato per maltempo “Io faro Carnevale”: sfilata spostata a domenica 22 febbraio

A causa delle previste avverse condizioni meteorologiche, con particolare riferimento al forte vento, il comitato organizzatore ha deciso di rinviare l’evento “Io faro Carnevale”, inizialmente previsto per questa domenica, a domenica 22 febbraio.

Sei carri allegorici in sfilata per le vie cittadine

La sfilata dei carri e delle maschere partirà alle ore 15. In programma sei carri allegorici che attraverseranno le vie cittadine, accompagnati da gruppi mascherati e musica. Il corteo animerà il centro urbano trasformandolo in uno spazio di festa condivisa, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età.