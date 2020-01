“In riferimento agli accertamenti su un passeggero cinese della Costa Smeralda, informo che da questa mattina sono in contatto con il Comandante del Porto e con l’Ufficio di Sanità Marittima per monitorare e tenere sotto controllo la situazione a Civitavecchia”: così in una nota affidata i social il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, dopo la notizia del caso di febbre da parte si passeggeri asiatici su una nave da crociera attraccata al porto della città.