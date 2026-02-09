CNA compie 70 anni: al via un anno di iniziative per celebrare le imprese del territorio

Settant’anni di attività al fianco delle imprese. La CNA celebra nel 2026 un traguardo importante, ripercorrendo una storia iniziata nel maggio del 1956, quando un gruppo di artigiani viterbesi diede vita all’allora Unione Provinciale Artigiani, con sede in Corso Italia. Da quelle prime riunioni svolte nelle botteghe e perfino nelle cantine, l’associazione ha progressivamente ampliato il proprio raggio d’azione, arrivando a coprire anche Civitavecchia e il litorale romano, accompagnando la crescita del tessuto produttivo locale.

In questi decenni la CNA ha consolidato il proprio ruolo nei servizi alle imprese, dalla consulenza fiscale e del lavoro fino all’assistenza legale, diventando oggi la prima realtà per numero di associati e una presenza stabile e autorevole ai tavoli istituzionali.

Lupidi: “Un logo per raccontare da dove veniamo e dove vogliamo andare”

A illustrare le celebrazioni è il segretario Attilio Lupidi, che annuncia un calendario di appuntamenti distribuiti lungo tutto l’anno:

“Durante l’ultima direzione abbiamo svelato il logo dei 70 anni: un numero che ingloba l’Italia e la sigla CNA, con aperture che simboleggiano le nostre radici e il futuro che vogliamo continuare a costruire”.

Un anniversario che non guarda solo al passato, ma che intende valorizzare il ruolo dell’associazione nel presente: “In questi 70 anni la CNA è cresciuta insieme al territorio, collaborando con le istituzioni e avanzando proposte concrete per migliorare le condizioni delle imprese”, sottolinea Lupidi.

Un anno di festeggiamenti diffusi sul territorio

Le iniziative prenderanno forma nel corso del 2026 con eventi che coinvolgeranno imprese, istituzioni e comunità locali, a partire da Viterbo. L’obiettivo è celebrare un percorso collettivo che ha contribuito a scrivere una parte significativa della storia economica del territorio, mettendo al centro artigiani, commercianti e professionisti.

“Questo è solo l’inizio. Le sorprese non mancheranno: sarà una festa per noi, ma soprattutto per le imprese”, conclude Lupidi. Un anniversario che diventa così occasione per rafforzare il dialogo con il mondo produttivo e rilanciare l’impegno dell’associazione verso le sfide future.