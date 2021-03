Con la Domenica delle Palme al via i riti della Settimana Santa: a Pasqua la messa del Vescovo al Duomo di Tarquinia in diretta streaming

Oggi, domenica 28 marzo, iniziano con la celebrazione eucaristica delle Palme e della Passione del Signore i riti della Settimana Santa che, in base alle indicazioni fornite dalla Conferenza episcopale italiana, potranno svolgersi con alcune accortezze e restrizioni.

Come comunicato dal sito della Diocesi di Civitavecchia Tarquinia, il vescovo Gianrico Ruzza presiederà la Messa solenne in Cattedrale che inizierà alle ore 10.30 con la benedizione delle Palme nell’atrio della chiesa. In tutte le chiese i ramoscelli verranno distribuiti, da persone addette munite di guanti, contenuti in delle bustine di plastica trasparenti. Sempre in Cattedrale si svolgeranno le altre liturgie presiedute dal presule.

Mercoledì 31 marzo, alle ore 18, verrà celebrata la Messa Crismale con la benedizione degli Oli Santi.

Giovedì Santo, 1 aprile, alle ore 18 la celebrazione eucaristica in Coena Domini a cui seguirà l’adorazione eucaristica fino alle 21.45. Nelle chiese è consentito l’allestimento del cosiddetto “Sepolcro”, ossia l’altare della Reposizione o Adorazione Eucaristica mentre si invitano i fedeli a non fare il tradizionale “giro dei Sepolcri” per le varie chiese, ma a fermarsi in adorazione del Santissimo Sacramento ognuno nella propria parrocchia.

Venerdì Santo, alle ore 15 ci sarà la “Preghiera nell’ora della morte di Gesù” e alle ore 18 il vescovo presidierà la celebrazione della Passione del Signore. Per tutto il giorno la Cattedrale ospiterà l’adorazione eucaristica.

Sabato 3 aprile alle 18.30 ci sarà la celebrazione della Veglia pasquale in cui il vescovo amministrerà i sacramenti del Battesimo e della Cresima.

La domenica di Pasqua, monsignor Ruzza presiederà la celebrazione nel Duomo di Tarquinia, alle ore 11, e alla cattedrale di Civitavecchia, alle ore 18.30. La domenica successiva, 11 aprile, nella Cattedrale di Civitavecchia verrà celebrata la festa del Cristo Risorto con le celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo alle ore 18.30. I riti della Settimana Santa presieduti dal vescovo verranno trasmessi in diretta streaming su questo sito e nei canali social.