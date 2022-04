Confartigianato e Comune di Orbetello, lanciata un’indagine per misurare gli effetti del Covid-19 sulle imprese di Orbetello

Riceviamo da Confartigianato e Comune di Orbetello e pubblichiamo

Quale impatto ha avuto l’emergenza da Covid-19 sull’azienda e quali conseguenze potrebbero ancora esserci? In che percentuale si è ridotto il fatturato? Quali sono state le principali difficoltà finanziarie incontrate dall’inizio dell’emergenza sino ad oggi?

Sono alcune delle domande che verranno somministrate a partire dal mese di aprile alle 450 aziende artigiane che hanno sede operativa o legale nel territorio comunale di Orbetello, attraverso il progetto “Ascolto attivo e risposta sistemica”, lanciato da Confartigianato Imprese Grosseto in collaborazione con il Comune di Orbetello. Il progetto, presentato nel corso della conferenza stampa, che si è svolta nella sala consiliare del Palazzo comunale, si pone l’obiettivo di effettuare un’analisi sistemica dello stato dell’arte, da cui partire per dare risposte efficaci, tese ad attenuare l’impatto negativo dell’emergenza pandemica sull’economia locale.

“Il Comune di Orbetello ha accolto con grande interesse il progetto di Confartigianato Imprese Grosseto – afferma Maddalena Ottali, assessore comunale al Turismo e al Commercio – in considerazione del drammatico periodo che stanno vivendo le nostre aziende e della necessità di lavorare uniti per sostenerle. Il Comune ha già realizzato azioni mirate per la categoria del commercio, adesso è necessario porre l’attenzione sulle nostre imprese artigiane e sarà fondamentale il risultato di questo studio per adottare dei provvedimenti mirati e non generici, con l’obiettivo di essere risolutivi sui problemi, per quanto possibile.” Il progetto è stato cofinanziato al 50% da Confartigianato e al 50% dal Comune.

“La pandemia sta richiedendo alle aziende enormi sacrifici e continui cambi di strategia per affrontare uno scenario in costante evoluzione. –commenta Giovanni Lamioni, presidente di Confartigianato Imprese Grosseto – Nel 2020 si sono sentite in modo pesante le conseguenze di questa situazione sul PIL italiano, che ha registrato il dato peggiore nella storia della Repubblica, con una contrazione eccezionale di 8,9 punti percentuali. Il quadro da un mese a questa parte sta cambiando di nuovo, con lo scoppio del conflitto in Ucraina, che porterà altre conseguenze economiche, al momento di difficile previsione. Questo sondaggio focalizza l’attenzione sugli effetti del Covid attraverso un’indagine strutturata e sistemica. Siamo convinti che le associazioni di categoria possono essere quel punto di congiunzione fondamentale tra aziende, amministratori e cittadini, per aiutare la politica a conoscere il tessuto economico locale. Da qui è nata l’idea di promuovere uno studio, scegliendo come area di riferimento Orbetello, in considerazione del forte interesse manifestato dal Comune. Fondamentale per la riuscita del sondaggio sarà la partecipazione del maggior numero possibile di imprese. La risposta minima necessaria per avere un quadro attendibile è l’adesione di almeno 200, ma se tutte e 450 accetteranno, avremo una fotografia assolutamente realistica. Contiamo in autunno di restituire i risultati di questo studio.”

“Il questionario si muove sul piano quantitativo, attraverso la raccolta del dato numerico e su quello qualitativo, registrando anche le aspettative, i sogni e i bisogni dell’imprenditore. – spiega Marco de Santis consulente che ha sviluppato il progetto – Si basa su un approccio sistemico, poiché l’analisi di contesti economici sempre più complessi e interconnessi, non può prescindere da una visione di sistema in cui si tenga conto dell’influenza di ogni variabile sulle altre. Pertanto partiremo dall’analisi di dettaglio, della singola azienda, per arrivare ad una lettura d’insieme dell’intero sistema. In questo modo sarà possibile individuare le misure che possono rispondere in modo organico a più imprese.”

Come partecipare

Il questionario è del tutto anonimo ed i relativi dati personali verranno rigorosamente trattati nel rispetto delle disposizioni legislative della normativa (Regolamento UE 2016/679 e degli obblighi di riservatezza ivi previsti).

Confartigianato contatterà telefonicamente le aziende per la compilazione, con una intervista che consentirà di recepire anche le esigenze specifiche e diversificate di ogni singola realtà imprenditoriale.

Ma le imprese possono decidere, in alternativa, di compilare il questionario in modo autonomo al seguente link: https://forms.gle/CFHxU6atFRSQ3Ppb6 a cui si può accedere anche tramite il QR code